酷暑遇上颱風季　防熱、防颱、補水一次掌握

夏季高溫容易引發熱傷害，面對極端高溫，專家建議民眾可掌握「防暑5件事」，避開高溫時段外出，少量多次補充水分，適時到陰涼處休息，穿著透氣淺色衣物，以及隨時留意身體是否出現熱傷害警訊。

尤其是補充水分時，建議不要等到口渴才喝水，而是養成「少量、多次」規律飲水習慣，並避免因一時炎熱而一次大量灌冰水，減少身體短時間內面臨過大的溫差變化。若因工作、運動或流汗較多，可依照個人需求適量搭配含有電解質成分的飲品，作為日常飲食的一部分。

近期颱風逐漸逼近，防颱準備進入倒數階段。專家提醒，除了持續留意最新氣象資訊外，建議可提前完成備妥居家物資，檢查門窗排水，準備飲用水與常備食品等工作，避免風雨來臨時才急忙採買。

過往經驗顯示，每逢發布海上或陸上颱風警報前夕，各大量販店及電商平台都會出現一波民生用品採購潮，除了罐頭泡麵、手電筒、行動電源等乾糧與防颱用品外，飲用水及各式即飲飲品也是不少家庭的固定補貨項目。

近期各大電商平台便觀察到，受到高溫與防颱需求雙重帶動，瓶裝水、運動飲料、即飲飲品及椰子水等夏季飲品買氣都有明顯成長，不少消費者直接以整箱方式採購，作為家中夏季常備飲品，也為可能到來的颱風做好準備。

除了白開水之外，不少民眾也會依照個人飲食習慣，選擇含有天然電解質成分的飲品作為日常搭配。以椰子水為例，風味清爽，近年除了直接冰飲，也常被加入咖啡製作成熱門的生椰拿鐵，或搭配氣泡水、檸檬等飲用方式，在社群平台持續受到討論。