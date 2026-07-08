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臺灣璞玉指數逾六成成分股的員工薪資中位數居上市公司前段班

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司運用近期揭露的2025年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，分析臺灣璞玉指數最新331檔成分股公司的表現，排除無須申報此項資料之第一上市外國發行人（KY公司）後，299檔成分股公司中，計有188檔的員工中位數薪資水準位居全體上市公司前50% 、屬前段班，占比63%，顯示成分股公司除具備獲利與配息穩定特質外，在薪酬吸引人才上，亦具競爭力，可為營運成長蓄積潛能。

臺灣璞玉指數以近三年每年每股稅後盈餘（EPS）為正、近四季每季EPS為正及近三年穩定配發股利等基本面條件進行篩選，並排除近期成交量值、周轉率、波動率等指標位居市場前10%的熱門股票，聚焦基本面穩健、但市場關注度相對較低的優質上市公司。指數於今(2026)年4月完成半年一次的定期審核，挑選331檔成分股，涵蓋電子、傳產與金融等31個上市產業。

從產業分布觀察，非主管職之員工薪資位居前段班的188檔璞玉指數成分股分布於多元產業。按產業統計薪資中位數排序，前五高者依序為半導體業、油電燃氣業、電腦及周邊設備業、電子通路業、航運業。顯示璞玉指數透過基本面、市場面的篩選條件，成分股公司不僅資訊科技產業具備薪酬吸引力，在營運穩健的傳統產業中亦有亮眼表現。

臺灣指數公司表示，隨著全球永續責任投資意識崛起，員工薪酬與人才發展已成為評估企業社會責任與長期韌性的關鍵指標。

璞玉指數將配發股利納入成分股篩選條件，結合成分股公司的薪資中位數表現，綜合觀察、分析，可見大多數成分股公司除顯現獲利回饋股東的能力外，亦重視員工薪酬福利，具吸引人才之競爭力，為公司成長蓄積潛能。在市場波動與產業競爭加劇的環境下，具備厚實人才資產與穩定獲利能力的企業，往往能展現更強的抗震與營運能力。

上市公司 薪資

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