快訊

巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

美伊停火協議成廢紙…台指期夜盤反轉震盪逾千點 明凌晨還有一項考驗

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

聽新聞
0:00 / 0:00

東方風能與允能風電完成長期CTV運維合約簽約 擴大運維版圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東方風能執行長陳柏霖(左)與允能風電執行長Morten Dalgaard攜手深化離岸風電運維合作。業者／提供
東方風能執行長陳柏霖(左)與允能風電執行長Morten Dalgaard攜手深化離岸風電運維合作。業者／提供

亞洲離岸能源暨AI海纜領導平台東方風能（7786）科技8日宣布，已與允能風電完成雲林離岸風場CTV(人員運輸船)長期運維簽約，進一步擴大公司在台灣離岸風電運維市場的版圖。

這也是東方風能繼與Vestas、CIP及SRE等國際離岸風電開發商，簽署12至20年長期運維合約之後的第四個合作計畫，將為營運挹注新成長動能。

允能雲林離岸風場主要由天豐新能源(Skyborn Renewables)、道達爾能源集團(TotalEnergies)、泰國電力控股集團(EGCO Group)及日商双日株式會社(Sojitz)共同投資開發，於2025年7月正式商轉，設計容量達640MW，80座風機已完成併網運轉。

風場每年可供應約24億度綠色電力，滿足超過60萬戶家庭用電需求，並支應雲林縣九成非工業用電需求，每年減少約120萬公噸二氧化碳排放，為台灣能源轉型與再生能源發展的重要里程碑。

東方風能近年持續推動「離岸能源＋AI海底基礎建設」雙引擎成長策略，憑藉自主船隊、專業技術團隊及長期合約模式，建立具高度能見度與可預測性的獲利基礎，同時積極拓展AI海底通訊海纜專案、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等高成長市場。

隨著2026年底至2028年五艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，公司將進一步提升高毛利業務比重、擴大運營規模和全球服務能力，開啟下一階段成長周期，持續提升企業長期價值並創造股東長期投資回報。

雲林 離岸風電

延伸閱讀

富崴拖累台電離岸二期 台電啟動議約解決30部風機安裝 罰款待算

睿禾金碳8月登錄興櫃 專注屋頂型光電、氫電交易明年搶頭香

半導體廠務、量子電腦出貨雙引擎挹注 千附上半年營收年增55%

海外 ETF 四題材火熱

相關新聞

吳姓建築師之死引起建築界不平 超過6百建築師連署發聲

台中市吳姓建築師2日凌晨墜樓身亡，外傳死因與其設計的「置地廣場桃園B區」因航高管制爭議導致面臨巨額索賠有關。此事雖未獲證實，但引起超過600名建築師透過網路連署，認為「吳建築師之死，是對灰暗執業環境無言的吶喊，也是對畸形專業生態沉痛的頂撞」，希望相關單位重視並著手修法釐清相關責任。

「雙老」問題浮現 房市迎「住宅3.0」新時代

建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。

台中 Moxy 高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級 帶領味蕾環遊世界

位於台中市Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，將自7月12日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」，以「義大利西西里島」、「摩洛哥撒哈拉」、「土耳其伊斯坦堡」三段異國旅程為靈感，結合限定主題套餐、特色調飲，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。

東方風能與允能風電完成長期CTV運維合約簽約 擴大運維版圖

亞洲離岸能源暨AI海纜領導平台東方風能（7786）科技8日宣布，已與允能風電完成雲林離岸風場CTV(人員運輸船)長期運維簽約，進一步擴大公司在台灣離岸風電運維市場的版圖。

農林處分苗栗216筆土地 總交易26億元、估貢獻14億元利益

台灣農林（2913）8日公告，董事會通過處分苗栗縣三義鄉西湖段及育英段合計216筆土地，交易總金額達26億元，預計處分利益約14億元，實際處分損益仍以會計師查核結果為準。

強颱巴威來襲！電商開闢專區備戰 礦泉水搜尋量大增

今年第9號颱風「巴威」已升級為強颱，持續接近台灣，預計周五與周六影響最為顯著。因應居家防災需求，電商備貨備戰。網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察發現，站上近兩日(5至6日)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上周有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升，顯示許多家庭正提前開始防颱部署，儲備生活必需品以應對颱風期間的居家需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。