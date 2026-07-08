東方風能與允能風電完成長期CTV運維合約簽約 擴大運維版圖

亞洲離岸能源暨AI海纜領導平台東方風能（7786）科技8日宣布，已與允能風電完成雲林離岸風場CTV(人員運輸船)長期運維簽約，進一步擴大公司在台灣離岸風電運維市場的版圖。

這也是東方風能繼與Vestas、CIP及SRE等國際離岸風電開發商，簽署12至20年長期運維合約之後的第四個合作計畫，將為營運挹注新成長動能。

允能雲林離岸風場主要由天豐新能源(Skyborn Renewables)、道達爾能源集團(TotalEnergies)、泰國電力控股集團(EGCO Group)及日商双日株式會社(Sojitz)共同投資開發，於2025年7月正式商轉，設計容量達640MW，80座風機已完成併網運轉。

風場每年可供應約24億度綠色電力，滿足超過60萬戶家庭用電需求，並支應雲林縣九成非工業用電需求，每年減少約120萬公噸二氧化碳排放，為台灣能源轉型與再生能源發展的重要里程碑。

東方風能近年持續推動「離岸能源＋AI海底基礎建設」雙引擎成長策略，憑藉自主船隊、專業技術團隊及長期合約模式，建立具高度能見度與可預測性的獲利基礎，同時積極拓展AI海底通訊海纜專案、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等高成長市場。

隨著2026年底至2028年五艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，公司將進一步提升高毛利業務比重、擴大運營規模和全球服務能力，開啟下一階段成長周期，持續提升企業長期價值並創造股東長期投資回報。