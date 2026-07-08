智慧經營／全家董事長葉榮廷 健康出擊 回應消費需求

當台灣便利商店密度已居全球前段班、零售市場成長趨緩，全家便利商店（5903）董事長葉榮廷思考的，已不只是如何與同業競爭，而是當「內需外流」成為新常態後，便利商店還能靠什麼維持成長。他提出的答案是：回到零售的「底層邏輯」。

策略調整 四點聚焦

「競爭一直在變，但不變的東西更重要。」葉榮廷指出，現在零售市場早已不是單純的同業競爭，而像是一個「綜合競技場」，從跨境電商、海外旅遊，到科技平台與消費習慣改變，都在分食原本屬於台灣內需市場的消費力。在這種環境下，企業若只盯著競爭對手，很容易失焦；對他而言，真正重要的是能否持續回應消費需求。

這也成為全家近年調整經營策略的核心。與其只追求展店速度，葉榮廷更強調「發展具有競爭力的供給，來回應消費需求」，也就是重新思考：消費者現在真正缺的是什麼。

他認為，面對消費市場結構性改變，零售業不能只是等待景氣回升，而必須重新定義自身角色。全家內部長期透過消費行為研究、會員數據與情報蒐集，重新整理出現階段消費者最核心的四項需求：「便利」、「健康」、「陪伴」與「永續」。

其中，「健康」被全家拉升為今年最重要的經營主軸之一。為了把「健康」從概念變成具體生意，全家已進行長達十年的商品與品牌布局。全家的健康策略大致可分為三個階段。第一階段是「天然安心」。

早在2007年，全家便導入「夯番薯」，切入超商原型熱食市場，後續更成為超商最具代表性的原型食物商品之一；2014年因應食安風暴，全家再率先建置「食在購安心」履歷平台，2018年全面導入潔淨標章，建立健康與食安形象。

轉變思維 開放平台

第二階段則是「飲控日常化」。全家2019年觀察到健康需求開始走向分眾化，因此推出「健康志向」品牌，主打健康鮮食與飲控餐盒，目前已成為鮮食市場的重要品牌之一；2023年再推出蔬食品牌「植覺生活」，切入彈性蔬食市場。

而從2025年開始，全家健康策略進入第三階段「全面滲透」。葉榮廷指出，健康不只是「吃健康」，還延伸到「喝健康」，希望把便利商店從單純販售商品，進一步轉型成消費者日常生活中的「健康補給站」。全家定義的健康，不只是保健食品或健康餐。葉榮廷認為，未來消費者重視的還包括「情緒健康」。因此，全家並不打算單靠自身完成所有服務，而是透過「開放平台」模式與不同產業合作。

這也是全家近年另一項重要經營思維轉變。葉榮廷指出，全家很多業務本來就不是單打獨鬥，而是建立在合作平台模式之上。近期包括與全聯的全電商合作導入超商取貨、與統一集團的黑貓合作物流服務，其背後邏輯都很單純：「顧客有沒有需要。」只要消費者有需求，全家就會尋找合作夥伴共同完成服務。這種「開放平台」模式，也代表便利商店經營思維正在改變。