連鎖效應／品質把關 信任不是免驗證

一次次的食安問題，我們真的學到教訓了嗎？近期中聯油脂致癌油事件，再一次震撼全台。

中聯油脂生產的是大豆初煉油，沒有銷售給一般消費者，也無自有品牌，而問題批次的致癌油，在出廠時自主抽驗的「苯駢芘」數值為1.6μg/kg（2.0微克╱公斤以下為合格標準），4月上旬陸續出貨給各食用油品牌廠進行生產，如：泰山、福壽、福懋和南僑。

吹哨人是生產烘焙用油大廠南僑，取得油品後即以自家實驗室進行複驗，發現苯駢芘數值高達8.1ppb超標四倍，即行原料封存，除未投入生產製造之外，並向上游福壽與中聯反饋，也因此烘焙業受害較輕。

經過逾兩個月重新檢驗和排查比對，中聯最終確認問題批號所產1,300公噸的大豆沙拉油確實超標，中聯依《食安法》在6月下旬向台中市衛生局、衛福部食藥署自主通報，進而牽動了擴及中下游數百家大小食品廠、餐廳、連鎖店、夜市小吃和學校團餐的連鎖反應，但此1,300公噸的大豆沙拉油，其實只回收了1.3％，也就是說，幾乎全被消費者吃下肚。

中聯致癌油風暴凸顯兩大問題：一是食安法中本就有「三級品管」的規定，即第一級業者自主檢驗、第二級為第三方驗證，以及第三級政府稽查抽驗，中聯致癌油在業者自主檢驗即被發現，但供應鏈重新驗證時間過長，從南僑4月間發現到中聯6月下旬通報，中間作業期幾乎延遲兩個月，以至於致癌油最終還是全民買單吃進肚。

業者自主管理冗長的複檢程序，並沒有保護到終端消費者！

二是關鍵的三家品牌加工廠泰山、福壽和福懋，拿到中聯的檢驗報告就逕行分裝、生產，連帶的信賴此三家大廠的數百家企業也跟著遭殃，中間原是彼此信賴保障的合作夥伴，結果卻是錯付信任，身居上游的源頭業者，應負起保障下游客戶的責任，而逐批複檢則是維護品牌經營必要的代價。

品牌生產廠更要對得起自己的品牌，以及下游的企業用戶與消費者。

另外，許多大型餐飲業者選擇三家品牌大廠生產的食用油，就放心地認為沒有問題了，對品牌經營也同樣是輕忽了。

致癌油事件中的四家大廠中聯、泰山、福壽和福懋，其實可說是一家，中聯油脂就是泰山、福壽和福懋合資設立的，但吹哨者並非這三大股東，因此在股東關係信賴的同時，也應建立各自品牌的抗打擊和抗風險能力，不然發生問題時一倒全倒，沒有加分反而減分。