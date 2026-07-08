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ESG 最前線／環安衛轉型 成敗三關鍵

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

製造業將環安衛（EHS）流程由傳統紙本、Excel走向數位化，是實踐ESG變革最具指標性的主戰場。然而，數位轉型的成敗，關鍵往往不在於引進了多先進的軟體系統，而在於如何跨越「人的行為習慣」與「既有流程未能整合」這兩大實務鴻溝。這場變革的本質是一場組織文化的再造，唯有將數位科技、流程優化與變革管理深度融合，企業才能真正將合規風險轉化為永續經營的競爭優勢。

在製造業日常營運中，推動環安衛數位化最常遭遇的第一道逆風，便是來自第一線人員的既定習慣與抗拒。

對於長年身處高壓生產環境的作業員與巡檢工程師而言，新系統的導入最初常被視為「額外的工作負擔」或「高層的科技監控」，而非提升效率的工具。如果缺乏有效的溝通，系統上線後便容易陷入「有軟體、沒數據」的空轉窘境。

此外，許多企業在數位化過程中，常犯了「將錯就錯」的錯誤，直接將過去破碎、不合理的紙本表單與過時流程「原封不動」搬上雲端，忽略了系統導入前應進行的流程梳理。當環安衛軟體無法與製造業核心的企業資源規劃（ERP）或製造執行系統（MES）打破數據孤島、有效串接時，不僅無法發揮即時預警的綜效，反而製造出更多資訊冗餘，導致變革在起跑點就面臨瓶頸。

要讓這場ESG變革成功著陸，經營階層的「由上而下（Top-down）承諾」與第一線的「由下而上（Bottom-up）驅動」缺一不可。企業高層必須將環安衛數位化定調為集團永續發展的戰略核心，而非單純的IT採購，並給予跨部門協調的實質權力。

在面對人的習慣改變時，變革管理必須先行，企業應在系統設計初期就邀請現場人員參與，傾聽使用痛點，並將系統介面做到「直覺化」與「行動化」。例如發展能一鍵拍照上傳、語音輸入的巡檢App，當員工切實感受到數位工具能幫他們「減負」、降低出錯率並提早下班時，心理抗拒自然會轉化為推動變革的拉力。

最後，流程的無縫整合則是深化變革的硬實力。企業應秉持「大處著眼，小處著手」的原則，在系統上線前進行業務流程重組，率先選擇風險最高、數據痛點最明顯的模塊（如化學品合規或廢棄物追溯）作為示範賽道。同時必須打通軟體間的API介面，讓現場的生產數據、物料進出與環安衛監測自動連動，實時生成ESG合規報表與動態風險看板。

當成功案例在內部發酵，數據的價值被各部門看見時，轉型的齒輪便能跨越陣痛期自主運轉。這場以數位工具為載體、流程優化為骨幹、文化變革為靈魂的環安衛轉型，正是製造業在ESG浪潮中，化挑戰為綠色韌性的成功不二法門。

製造業 Excel 軟體

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