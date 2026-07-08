中油：不法零容忍 精進廉政治理並強化內稽內控

中油8日表示，針對8日監察院發布新聞稿指出，中油公司前煉製事業部執行長徐漢涉貪調查報告案，中油表示，對於不法行為採取一貫零容忍立場，並正視問題、痛定思痛，已將該案經驗納入公司治理全面檢討，持續推動制度精進作為。

中油8日發布新聞稿指出，該案係公司主動移請廉政署立案偵辦，並於偵查過程中全力配合司法機關調查，且依規定追究案關人員行政責任及移付監察院審查。中油並未迴避案件對公司治理與形象所帶來之衝擊，自111年起即針對案內相關人員及涉案廠商參與之採購案件，全面辦理專案清查，滾動檢視風險並進行必要修正。

在策進改善方面，中油表示，已逐步落實多項制度調整措施，包括建立職務輪調與實質代理制度，降低業務長期集中風險；持續強化採購防弊機制，從預算編列、跨部門複審到購案審查程序，分階段精進相關作業。強化內稽內控，對於涉案人員之年終考績即時進行檢討，追繳相關獎金、薪資與退休金等公法上不當得利。

中油也表示，該公司致力推動廉政宣導與法治教育，深化同仁法紀與倫理意識，並就重大工程案件成立採購廉政平臺，藉由外部監督機制，促進採購作業透明度；相關重大風險業務亦持續辦理專案稽核與清查，確保制度有效運作。

中油強調，國營事業肩負公共責任，法令遵守僅是最低標準，公司將在既有改革基礎上，檢討精進廉政治理與內控機制，以具體作為回應社會大眾期待。