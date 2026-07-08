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農林處分苗栗216筆土地 總交易26億元、估貢獻14億元利益

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台灣農林（2913）8日公告，董事會通過處分苗栗縣三義鄉西湖段及育英段合計216筆土地，交易總金額達26億元，預計處分利益約14億元，實際處分損益仍以會計師查核結果為準。

台灣農林表示，本次處分土地範圍包括西湖段663地號18筆及育英段19地號198筆，合計約7萬5,722.55坪，交易對象為自然人，交易方式採議價方式，並參考專業鑑價機構鑑價結果進行。

針對此次土地處分目的，台灣農林指出，主要為擴增公司營業收入，擬進行出售。

值得注意的是，台灣農林近期亦因土地出租案引發地方爭議。苗栗縣銅鑼鄉居民反對「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案，8日上午約170名居民前往新竹縣湖口鄉台灣農林總公司前抗議，拉白布條要求公司停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場。

對此，台灣農林回應，公司相關作業均依法依規辦理，居民訴求也將提報董事會討論。

苗栗

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