農林處分苗栗216筆土地 總交易26億元、估貢獻14億元利益

今年第9號颱風「巴威」已升級為強颱，持續接近台灣，預計周五與周六影響最為顯著。因應居家防災需求，電商備貨備戰。網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察發現，站上近兩日(5至6日)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上周有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升，顯示許多家庭正提前開始防颱部署，儲備生活必需品以應對颱風期間的居家需求。

2026-07-08 19:22