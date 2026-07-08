快訊

戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

強颱巴威逼近 五月天大巨蛋唱不唱？相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威來襲！電商開闢專區備戰 礦泉水搜尋量大增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

今年第9號颱風「巴威」已升級為強颱，持續接近台灣，預計周五與周六影響最為顯著。因應居家防災需求，電商備貨備戰。網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察發現，站上近兩日(5至6日)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上周有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升，顯示許多家庭正提前開始防颱部署，儲備生活必需品以應對颱風期間的居家需求。

PChome 24h購物設置「防颱專區」，集結能量補給、必備飲水、醫療用品、行動儲能、居家安全、緊急照明、環境清潔與修繕五金等各類防颱物資。同時北北桃地區消費者仍可透過「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」，迅速完成居家防颱準備工作。

富邦媒（8454）旗下momo購物網從消費者生活需求出發，依循防災提醒整理「十大防颱備品」，陪伴民眾在風雨來臨前，快速檢查家中安全缺口。momo觀察，民眾最容易忽略、但颱風期間最可能派上用場的防颱備品，主要集中在三大情境，包括停電備援、防汛防雨、民生補給。

相關產品包括手電筒、行動電源與緊急照明收音機，能協助民眾維持基本照明、手機電力與資訊接收。有積水經驗的住戶可提前檢查排水口，並視需求準備擋水板，或備妥雨衣與鞋套，降低風雨出行的行動不便；以及準備飲用水、泡麵、口糧餅乾等常溫食品，可因應颱風期間短時間不便外出或臨時停班停課的生活需求。

Yahoo購物數據顯示，6日至7日短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣升，防颱物資關鍵字熱搜，其中「泡麵」熱搜量周成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長，反映民眾已提前準備颱物資。Yahoo拍賣則觀察到，防颱消費同時關注「備電、防淹」。近一周「手電筒」搜尋量翻倍成長；因應積淹水風險，「沙包」與「擋水板」搜尋量雙雙成長近1倍；而「小型發電機」更成為近兩天竄升最快的搜尋黑馬。

Yahoo購物推出「防颱防災專區」，集結泡麵、飲用水、防水設備、照明用品、發電機及居家修繕工具等防災物資，一站備齊。同時祭出雙平台天天超低門檻免運優惠，Yahoo購物中心滿288元、Yahoo拍賣滿199元即超商取貨免運，協助消費者在風雨來臨前做好準備。

樂天市場觀察，近一周站上「箱購泡麵」、「冷凍即食料理」、「礦泉水」等防颱相關商品搜尋量較前月增加約二倍，並同步推出「防颱專區」，集結抗颱美食、防災物資、居家備品及數位娛樂等多元商品，祭出精選商品最低4折起、APP購物最高10%回饋、品牌優惠券及免運等優惠，協助消費者一站備齊防颱所需。

Coupang酷澎因應民眾防颱、防災備貨需求，推出「防颱神隊友」專區，集結瓶裝水、泡麵、罐頭、照明設備、電池及居家修繕等多元商品，協助消費者一次備齊生活所需。隨著颱風巴威逐漸接近台灣，Coupang酷澎透過豐富的商品選擇與完善的供應服務，例如將防颱常備泡麵設為專區方便選購，「火箭速配」也眾多國內外知名品牌，提供豐富且穩定的食品與民生用品選擇，包含颱風季最熱搜的泡麵、罐頭等常備食品。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威逼近！量販、超市、超商全面備戰 蔬果備貨最高增2.4倍

颱風逼近！量販通路備貨大增 萬家福增2.4倍

因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

巴威颱風進逼 台電動員逾7千人全力備戰

相關新聞

吳姓建築師之死引起建築界不平 超過6百建築師連署發聲

台中市吳姓建築師2日凌晨墜樓身亡，外傳死因與其設計的「置地廣場桃園B區」因航高管制爭議導致面臨巨額索賠有關。此事雖未獲證實，但引起超過600名建築師透過網路連署，認為「吳建築師之死，是對灰暗執業環境無言的吶喊，也是對畸形專業生態沉痛的頂撞」，希望相關單位重視並著手修法釐清相關責任。

「雙老」問題浮現 房市迎「住宅3.0」新時代

建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。

農林處分苗栗216筆土地 總交易26億元、估貢獻14億元利益

台灣農林（2913）8日公告，董事會通過處分苗栗縣三義鄉西湖段及育英段合計216筆土地，交易總金額達26億元，預計處分利益約14億元，實際處分損益仍以會計師查核結果為準。

強颱巴威來襲！電商開闢專區備戰 礦泉水搜尋量大增

今年第9號颱風「巴威」已升級為強颱，持續接近台灣，預計周五與周六影響最為顯著。因應居家防災需求，電商備貨備戰。網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察發現，站上近兩日(5至6日)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上周有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升，顯示許多家庭正提前開始防颱部署，儲備生活必需品以應對颱風期間的居家需求。

農林出售不動產 預計處分利益14億元

農林（2913）8日召開重訊記者會，說明公司以26億元出售苗栗縣三義鄉西湖段663地號18筆、育英段19地號198筆，合計216筆土地，總計約7萬5,722坪，目的為擴增公司營業收入，預計處分利益為14億元。

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。