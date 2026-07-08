強颱巴威來襲！電商開闢專區備戰 礦泉水搜尋量大增

今年第9號颱風「巴威」已升級為強颱，持續接近台灣，預計周五與周六影響最為顯著。因應居家防災需求，電商備貨備戰。網路家庭（8044）PChome 24h購物觀察發現，站上近兩日(5至6日)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上周有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升，顯示許多家庭正提前開始防颱部署，儲備生活必需品以應對颱風期間的居家需求。

PChome 24h購物設置「防颱專區」，集結能量補給、必備飲水、醫療用品、行動儲能、居家安全、緊急照明、環境清潔與修繕五金等各類防颱物資。同時北北桃地區消費者仍可透過「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」，迅速完成居家防颱準備工作。

富邦媒（8454）旗下momo購物網從消費者生活需求出發，依循防災提醒整理「十大防颱備品」，陪伴民眾在風雨來臨前，快速檢查家中安全缺口。momo觀察，民眾最容易忽略、但颱風期間最可能派上用場的防颱備品，主要集中在三大情境，包括停電備援、防汛防雨、民生補給。

相關產品包括手電筒、行動電源與緊急照明收音機，能協助民眾維持基本照明、手機電力與資訊接收。有積水經驗的住戶可提前檢查排水口，並視需求準備擋水板，或備妥雨衣與鞋套，降低風雨出行的行動不便；以及準備飲用水、泡麵、口糧餅乾等常溫食品，可因應颱風期間短時間不便外出或臨時停班停課的生活需求。

Yahoo購物數據顯示，6日至7日短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣升，防颱物資關鍵字熱搜，其中「泡麵」熱搜量周成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長，反映民眾已提前準備颱物資。Yahoo拍賣則觀察到，防颱消費同時關注「備電、防淹」。近一周「手電筒」搜尋量翻倍成長；因應積淹水風險，「沙包」與「擋水板」搜尋量雙雙成長近1倍；而「小型發電機」更成為近兩天竄升最快的搜尋黑馬。

Yahoo購物推出「防颱防災專區」，集結泡麵、飲用水、防水設備、照明用品、發電機及居家修繕工具等防災物資，一站備齊。同時祭出雙平台天天超低門檻免運優惠，Yahoo購物中心滿288元、Yahoo拍賣滿199元即超商取貨免運，協助消費者在風雨來臨前做好準備。

樂天市場觀察，近一周站上「箱購泡麵」、「冷凍即食料理」、「礦泉水」等防颱相關商品搜尋量較前月增加約二倍，並同步推出「防颱專區」，集結抗颱美食、防災物資、居家備品及數位娛樂等多元商品，祭出精選商品最低4折起、APP購物最高10%回饋、品牌優惠券及免運等優惠，協助消費者一站備齊防颱所需。

Coupang酷澎因應民眾防颱、防災備貨需求，推出「防颱神隊友」專區，集結瓶裝水、泡麵、罐頭、照明設備、電池及居家修繕等多元商品，協助消費者一次備齊生活所需。隨著颱風巴威逐漸接近台灣，Coupang酷澎透過豐富的商品選擇與完善的供應服務，例如將防颱常備泡麵設為專區方便選購，「火箭速配」也眾多國內外知名品牌，提供豐富且穩定的食品與民生用品選擇，包含颱風季最熱搜的泡麵、罐頭等常備食品。