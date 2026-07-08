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台泥廣西貴港廠暴雨停工1個月 廣東英德廠接手供貨

中央社／ 台北8日電

受中國廣西近日特大暴雨影響，台泥表示，位於廣西的貴港廠部分設備因淹水受損，初步評估將停工約1個月進行修復。貴港廠約占2025年合併營收2.1%，已啟動跨區域供應調度，由廣東英德廠接手供貨，客戶出貨不受影響，對財務及營運實際影響待評估。

台泥今天表示，受颱風美莎克及其環流影響，大陸廣西近日遭逢罕見特大暴雨，降雨量相當於一天降下約65.6個西湖蓄水量，台泥位於廣西貴港廠部分設備也因淹水受損，初步評估將停工約一個月進行修復。

台泥表示，已第一時間完成跨區域供應調度，原由貴港廠供貨的訂單已全面改由廣東英德廠接手生產及出貨，客戶供貨及出貨排程均不受影響。廣西貴港廠已投保財產保險，相關損失將依保險理賠程序辦理，目前對台泥財務及營運的實際影響仍評估中。

台泥指出，災害發生後立即啟動緊急應變機制，由華南營運中心總經理率隊進駐廣西貴港，統籌廠區修復、供應調度及災後復原工作，並成立專案小組盤點廠區受損情形，加速設備修復，將以最快速度及最高安全標準完成復工，確保後續生產安全與營運穩定。

台泥表示，除了全力投入廠區復原之外，也持續關注周邊社區受災情形，在確保救災安全前提下，投入必要資源，協助鄰近居民進行災後復原與重建。

台泥 廣西

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