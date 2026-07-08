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吳姓建築師之死引起建築界不平 超過6百建築師連署發聲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
建築師。示意圖／Ingimage
建築師。示意圖／Ingimage

台中市吳姓建築師2日凌晨墜樓身亡，外傳死因與其設計的「置地廣場桃園B區」因航高管制爭議導致面臨巨額索賠有關。此事雖未獲證實，但引起超過600名建築師透過網路連署，認為「吳建築師之死，是對灰暗執業環境無言的吶喊，也是對畸形專業生態沉痛的頂撞」，希望相關單位重視並著手修法釐清相關責任。

中華民國全國建築師公會並決定一、籌辦建築師專業保險論壇(約8月底)，邀請產官學各界研商有效的保險機制；藉保險機制的研商，同時檢討建築師「無限責任」的狀態(無限責任應是保險公司不願提供符合實情的保險產品之原因)。二、深化研議「建築師事務所法人化」的利弊。三、與國土屬研商法規系統化的可能作法(長期工作)。

據了解，該案發生後，在建築師界引起頗多討論，質疑案件歷經都市設計審議、建照審查均獲核准，直到建築完工、申請使用執照才發現航高問題，究竟是政府審查程序失靈，還是法規彼此衝突，為何最後卻可能由建築師一人承擔所有責任。

網路上說，吳建築師之死，如真與「設計」有關，會是大家感同身受的。他在桃園航管區的設計，在千百條的法規中，被挑出了一個與高度有關的「問題」:因為沒同時檢討到另一特殊限高規定，讓建築高度超過了限制。這樣的「疏失」，對任何一個負責任的建築師而言，都是難以承受的重。

連署內容直指這起憾事凸顯長年存在制度缺陷，更有不少同業網路留言感嘆：「建築師真的是有限報酬、無限責任。」建築師除了建築法規，還須同時掌握飛航、水保、地質等跨機關規範，不少限制散落在不同法令及歷年函釋中，即使資深建築師也可能因制度過於複雜而疏漏，若所有風險最終都由建築師概括承受，無疑是將個人推向難以負荷的深淵。

記者訪問台中市建築師多位建築師，都認為關於建築師工作環境應該改善，例如一件已取得建照的建案事後才說不符法規，責任該由誰負責？台中市建築師公會理事長蘇懋彬說，雖然連署不是公會發起，但認同例如責任釐清和相關的制度應藉由修法去改善。

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桃園 建築師 台中市

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