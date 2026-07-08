快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

「雙老」問題浮現 房市迎「住宅3.0」新時代

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。業者／提供
建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。業者／提供

建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。

什麼是「住宅3.0」？根據調查，即針對功能性進行優化升級，包括設備、水電管線更新、耐震設計，加大戶內供電容量、強化鋁門窗、廚房升級、地下室通風採光、設置匯流排與EＭS(智慧分流)充電系統等多項。

另外，根據國發會統計，台灣已邁入超高齡化社會，65歲以上老人達470萬人，占總人口二成，30年老屋516萬戶，占住宅總存量960萬逾一半，50年老屋更突破101萬戶。台灣已正式進入「老屋vs老人」雙老的社會結構新難題。

針對老屋vs老人社會，富比士網路科技公司執行長陳高超表示，台灣在少子高齡化社會結構下，可能步入日本M型兩極化的房價崩裂之虞，日本不動產經濟研究所曾分析，因為老屋與餘屋太多，核心精華地段資產將因稀有而上漲；而徧鄉老舊、空屋多、機能差、人口外移的房屋，將成為負債而被大舉拋售。

結構技師戴雲發表示，面對社會型態改變，民眾需要的是一間真正安心好宅，而一棟真正的好宅要做到三件事：住得舒適、住得安全、住得安心，好宅標準包括，具備安全結構、第三方安全履歷認證，導入系統化創新工法，例如柱中柱、一體箍、系統柱及系統外牆等。

未來則可增加建築相關認證標章，包括：結構耐震建築安全履歷。防水工程建築安全履歷、機電系統建築安全履歷、好宅居住性能建築安全履歷等，全面進化升級為「住宅3.0」。

不動產估價師王進祥表示，台灣房市正在經歷一場住宅價值無形革命，除了地段價值，也會重視系統價值，設備更新、性能好的房屋可提高其估價評分比例，或列入估價相關公報做為依據，核心地段會變成資產，無法更新升級房子會成為「老宅」。

台北富邦銀行副總經理彭德齡表示，銀行估價會從ABCD地段與實價登錄多重評估，有價值的好房，從外觀時尚、結構耐震、建材設備升級、管線更新與品牌力都是評估重點。

興合力建築團隊副總經理陳政義表示，自2022年開始，發現市場產品逐漸無法滿足現代需求，即決定投入研發全新住宅，包括設備、水電管線更新、Alfa Safe 耐震工法、強化鋁門窗、廚房升級與地下室採光通風、設置匯流排與EＭS充電系統等，全力打造「住宅3.0－進化宅」。

老屋

延伸閱讀

全台老屋、空屋、新成屋齊創新高 房市掀「住宅3.0」升級革命

居家整理迎戰百億商機！「居家整聊室」10年成長50倍，開創生活服務新藍海

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

三重極稀缺席次 水岸生活新高度「寶石敦岳」

相關新聞

吳姓建築師之死引起建築界不平 超過6百建築師連署發聲

台中市吳姓建築師2日凌晨墜樓身亡，外傳死因與其設計的「置地廣場桃園B區」因航高管制爭議導致面臨巨額索賠有關。此事雖未獲證實，但引起超過600名建築師透過網路連署，認為「吳建築師之死，是對灰暗執業環境無言的吶喊，也是對畸形專業生態沉痛的頂撞」，希望相關單位重視並著手修法釐清相關責任。

「雙老」問題浮現 房市迎「住宅3.0」新時代

建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

漢康-KY（7827）8日宣布，子公司 FBD Biologics Limited 與應世生物科技（上海）公司簽署戰略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自之臨床研究階段產品與技術平台，展開臨床前及轉譯研究，以探索針對難治實體瘤之聯合療法策略。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

國內住宅陷功能性過時危機…專家：住宅3.0來臨 七大項目優先升級

根據內政部不動產資訊平台統計，全國屋齡超過30年以上老屋達516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，此三大指標，皆創歴史「新三高」，特別在極端氣候、地震頻繁下，在外觀、結構、設備、規劃上將面臨嚴峻考驗，「什麼樣的房子，一生買一戶，夠了」！是值得探討的新議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。