「雙老」問題浮現 房市迎「住宅3.0」新時代

建築安全履歷協會、富比士網路科技公司近日委託遠見民意調查發現，87%民眾認為傳統住宅有面臨「功能性過時」危機，78%認為房屋應該全面優化大升級，從老屋「住宅1.0」提升至「住宅3.0」。

什麼是「住宅3.0」？根據調查，即針對功能性進行優化升級，包括設備、水電管線更新、耐震設計，加大戶內供電容量、強化鋁門窗、廚房升級、地下室通風採光、設置匯流排與EＭS(智慧分流)充電系統等多項。

另外，根據國發會統計，台灣已邁入超高齡化社會，65歲以上老人達470萬人，占總人口二成，30年老屋516萬戶，占住宅總存量960萬逾一半，50年老屋更突破101萬戶。台灣已正式進入「老屋vs老人」雙老的社會結構新難題。

針對老屋vs老人社會，富比士網路科技公司執行長陳高超表示，台灣在少子高齡化社會結構下，可能步入日本M型兩極化的房價崩裂之虞，日本不動產經濟研究所曾分析，因為老屋與餘屋太多，核心精華地段資產將因稀有而上漲；而徧鄉老舊、空屋多、機能差、人口外移的房屋，將成為負債而被大舉拋售。

結構技師戴雲發表示，面對社會型態改變，民眾需要的是一間真正安心好宅，而一棟真正的好宅要做到三件事：住得舒適、住得安全、住得安心，好宅標準包括，具備安全結構、第三方安全履歷認證，導入系統化創新工法，例如柱中柱、一體箍、系統柱及系統外牆等。

未來則可增加建築相關認證標章，包括：結構耐震建築安全履歷。防水工程建築安全履歷、機電系統建築安全履歷、好宅居住性能建築安全履歷等，全面進化升級為「住宅3.0」。

不動產估價師王進祥表示，台灣房市正在經歷一場住宅價值無形革命，除了地段價值，也會重視系統價值，設備更新、性能好的房屋可提高其估價評分比例，或列入估價相關公報做為依據，核心地段會變成資產，無法更新升級房子會成為「老宅」。

台北富邦銀行副總經理彭德齡表示，銀行估價會從ABCD地段與實價登錄多重評估，有價值的好房，從外觀時尚、結構耐震、建材設備升級、管線更新與品牌力都是評估重點。

興合力建築團隊副總經理陳政義表示，自2022年開始，發現市場產品逐漸無法滿足現代需求，即決定投入研發全新住宅，包括設備、水電管線更新、Alfa Safe 耐震工法、強化鋁門窗、廚房升級與地下室採光通風、設置匯流排與EＭS充電系統等，全力打造「住宅3.0－進化宅」。