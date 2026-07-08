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愛心食物箱送暖到家 TEL台灣攜手12家夥伴達1萬箱里程碑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛心食物箱送暖到家，TEL台灣攜手12家夥伴達1萬箱里程碑。圖／TEL台灣提供
愛心食物箱送暖到家，TEL台灣攜手12家夥伴達1萬箱里程碑。圖／TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商東京威力科創（Tokyo Electron Taiwan）連續8年攜手1919食物銀行，舉辦「集食送愛」活動，號召員工、眷屬及12家響應夥伴一同在公益之路前行，今年食物箱認購超過2,600箱，除了刷新紀錄，更寫下重要里程碑──8年累計募集突破1萬箱，相當於捐贈超過新台幣500萬元善款，讓這份跨越企業與社會的溫暖持續向外擴散。

繼去年11家響應夥伴熱烈響應，今年有更多在半導體設備零組件、系統設計、量測、裝機等環節扮演關鍵要角的夥伴加入，包括亞威科技有限公司、蓋瑞科技有限公司、宜華科創股份有限公司、忠創科技股份有限公司、卓凌科技有限公司、紀陽工程有限公司、汎銓科技股份有限公司、翔研科技有限公司、群創力科技有限公司、台灣華爾卡國際股份有限公司、鑫鴻半導體有限公司、明科系統科技有限公司等12家重要夥伴，每一箱食物都凝聚著產業夥伴對社會的關懷，透過攜手合作，讓善意不僅是加總，而是產生更大的力量，用愛陪伴更多需要的家庭。

TEL台灣夥伴們包裝的食物箱不僅能讓台灣本島各地需要的家庭受惠，更擴大遞送至離島地區，讓這份愛能夠傳得更遠。1919食物銀行王騰仁主任表示：「每年看見TEL台灣的同仁、眷屬及響應夥伴一起認購並親手包裝這些食物箱，心中都會湧出一股感動，這些年來的愛心已經累積超過1萬箱，這個社會影響力之大著實令人敬佩！」

TEL台灣將持續匯聚各界力量，與社會一同「Deliver Dreams Together」，讓那份原本出發於善意的心意，跨越人與人的距離，傳遞到需要的人手中，讓愛與行動延續成夢想前進的動能。

TEL台灣連續8年攜手1919食物銀行，舉辦「集食送愛」活動，號召員工、眷屬及12家響應夥伴一同在公益之路前行，今年食物箱認購超過2600箱。圖／TEL台灣提供
TEL台灣連續8年攜手1919食物銀行，舉辦「集食送愛」活動，號召員工、眷屬及12家響應夥伴一同在公益之路前行，今年食物箱認購超過2600箱。圖／TEL台灣提供

TEL 食物銀行 公益

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