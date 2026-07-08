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漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
漢康董事長劉世高（右）與應世生物董事長王正琪簽署MOU。漢康／提供
漢康董事長劉世高（右）與應世生物董事長王正琪簽署MOU。漢康／提供

漢康-KY（7827）8日宣布，子公司 FBD Biologics Limited 與應世生物科技（上海）公司簽署戰略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自之臨床研究階段產品與技術平台，展開臨床前及轉譯研究，以探索針對難治實體瘤之聯合療法策略。

本次合作將聚焦於 HCB101，漢康臨床階段的SIRPα-Fc 融合蛋白，其產品靶向CD47/SIRPα 訊號軸，與應世生物具調節腫瘤微環境潛力的多項研發中項目進行聯合應用探索，包括小分子黏著斑激酶（focal adhesion kinase, FAK）抑制劑 IN10018/ifebemtinib，以及 FAP 標靶抗體藥物複合體（ADC）OMTX705。雙方旨在評估這些具互補性的作用機制是否有助於解決實體瘤中的關鍵治療限制，包括腫瘤基質重塑、細胞外基質累積、腫瘤纖維化、免疫排斥，以及髓系細胞介導之免疫抑制。

本次簽約儀式由漢康生技創辦人、董事長暨執行長劉世高，以及應世生物創辦人、董事長暨執行長王正琪共同出席，標誌著兩家創新生技公司在腫瘤免疫、腫瘤微環境生物學及癌症抗藥性領域展開戰略研究合作。

劉世高表示，很高興與應世生物建立合作關係。應世生物長期深耕腫瘤微環境生物學、以及癌症抗藥性相關關鍵路徑，包括 FAK 與整合素（integrin）生物學，與漢康的腫瘤免疫策略具有高度互補性。透過本次合作，漢康將評估 HCB101 阻斷 CD47/SIRPα 訊號軸並增強巨噬細胞，對腫瘤細胞辨識與吞噬作用之潛力，同時結合 IN10018/ifebemtinib 及 OMTX705，從不同機制角度探索腫瘤纖維化、基質屏障及難治實體瘤免疫抑制特徵之治療挑戰。

劉世高進一步指出，本次合作可望加深公司對 HCB101 在不同腫瘤微環境中作用機制之理解，並為未來探索基質豐富、免疫排斥或髓系細胞富集之實體瘤奠定研究基礎，例如胰臟癌、膽管癌及瀰漫型胃癌等。

王正琪表示，HCB101作為以巨噬細胞為核心之免疫治療策略，已在髓系細胞富集之腫瘤環境中展現令人鼓舞的潛力。應世生物長期致力於克服癌症抗藥性，公司主要資產 IN10018/ifebemtinib 已進入後期臨床開發階段，包括於中國大陸進行鉑類藥物抗藥性復發卵巢癌之第三期臨床試驗，並已取得美國 FDA 快速通道資格。應世生技相信，本次合作有機會為高度纖維化及治療抗性實體瘤之腫瘤微環境，探索具互補性的治療策略。

展望後續，雙方將審視臨床前及轉譯研究結果，以決定潛在下一步方向。本次合作旨在產生機制性與轉譯研究洞察，以支持對差異化聯合療法策略之評估，期望有助於解決難治實體瘤中的重大治療障礙。

腫瘤 癌症

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