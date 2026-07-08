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看好AI防詐新商機 Gogolook獲網銀國際投資成單一最大股東

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球信任科技服務商 Gogolook（6902）8日宣布獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，強化 Gogolook 股東結構。網銀國際日前於公開市場取得持股，共 4,888 張，約占已發行股數 13.75%，成為單一最大股東。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

「網銀國際」是做為台灣泛娛樂產業的指標性企業，網銀國際業務涵蓋線上遊戲、數位娛樂內容、影視娛樂、金流服務與票務服務，並具備強大的大型會員平台營運底蘊。

此外，「網銀國際」亦長期投入尖端資安防護、帳號安全識別、風險監測與平台治理，累積了豐富的數位安全與卓越的治理經驗，更是台灣數位娛樂與金流生態系的指標性龍頭；Gogolook則持續以AI技術為核心，發展消費者防詐、企業端防詐與金融科技等三大業務，已成功拓展海外市場。未來，Gogolook 有望結合網銀國際完整的產業生態系與商業資源，深化產品服務場景與海外市場發展機會。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示．感謝網銀國際對我們的肯定，也為 Gogolook的成長增添信心。隨著 AI 時代來臨，數位信任已成為所有數位服務的重要基礎設施。

鄭勝丰指出，網銀國際在大型會員平台營運、數位內容服務及生態系建構方面具備豐富經驗，期待雙方未來在各自龐大的用戶基礎與生態系上探索合作機會，為 Gogolook 旗下防詐與數位信任服務開創更多應用場景與新用戶，加速產品滲透與市場拓展，進一步提升營運規模與獲利能力。

Gogolook指出，雙方將以策略合作與產業交流為基礎，在 AI 時代下持續探索跨界合作的新機會，並持續推動海外市場發展，推動獲利能有跳躍式的成長，為股東創造長期價值。

Gogolook

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