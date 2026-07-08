東方風能攜手允能風電 合作雲林離岸風場

東方風能今天宣布，與允能風電完成雲林離岸風場CTV運轉維護合約簽約，擴大版圖，近年也持續推動「離岸能源、AI海底基礎建設」雙引擎成長策略。

亞洲離岸能源與海纜業者東方風能今天發布新聞稿宣布，7日與允能風電完成雲林離岸風場CTV（CrewTransfer Vessel，人員運輸船）長期運轉維護合約簽約儀式。

東方風能表示，將憑藉船隊、整合式海事工程能力及離岸作業經驗，提供離岸風場運轉維護支援服務，強化客戶合作關係，並進一步擴大東方風能於台灣離岸風電市場的版圖。

允能雲林離岸風場是由天豐新能源（SkybornRenewables）、道達爾能源集團（TotalEnergies）、泰國電力控股集團（EGCO Group）及日商双日株式會社（Sojitz）共同投資開發，已於2025年7月商轉，設計容量達640MW，80座風機已完成併網運轉。

東方風能指出，允能雲林離岸風場每年可供應約24億度綠色電力，滿足超過60萬戶家庭用電需求，並支應雲林縣9成非工業用電需求，每年減少約120萬公噸二氧化碳排放，為台灣能源轉型與再生能源發展的重要里程碑。

東方風能表示，近年持續推動「離岸能源、AI海底基礎建設」雙引擎成長策略，建立具高能見度與可預測性的獲利基礎，同時積極拓展AI海底通訊海纜專案、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等高成長市場。

東方風能看好，隨著2026年底至2028年，5艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，將開啟下一階段成長週期。