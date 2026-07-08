快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

東方風能攜手允能風電 合作雲林離岸風場

中央社／ 台北8日電

東方風能今天宣布，與允能風電完成雲林離岸風場CTV運轉維護合約簽約，擴大版圖，近年也持續推動「離岸能源、AI海底基礎建設」雙引擎成長策略。

亞洲離岸能源與海纜業者東方風能今天發布新聞稿宣布，7日與允能風電完成雲林離岸風場CTV（CrewTransfer Vessel，人員運輸船）長期運轉維護合約簽約儀式。

東方風能表示，將憑藉船隊、整合式海事工程能力及離岸作業經驗，提供離岸風場運轉維護支援服務，強化客戶合作關係，並進一步擴大東方風能於台灣離岸風電市場的版圖。

允能雲林離岸風場是由天豐新能源（SkybornRenewables）、道達爾能源集團（TotalEnergies）、泰國電力控股集團（EGCO Group）及日商双日株式會社（Sojitz）共同投資開發，已於2025年7月商轉，設計容量達640MW，80座風機已完成併網運轉。

東方風能指出，允能雲林離岸風場每年可供應約24億度綠色電力，滿足超過60萬戶家庭用電需求，並支應雲林縣9成非工業用電需求，每年減少約120萬公噸二氧化碳排放，為台灣能源轉型與再生能源發展的重要里程碑。

東方風能表示，近年持續推動「離岸能源、AI海底基礎建設」雙引擎成長策略，建立具高能見度與可預測性的獲利基礎，同時積極拓展AI海底通訊海纜專案、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等高成長市場。

東方風能看好，隨著2026年底至2028年，5艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，將開啟下一階段成長週期。

雲林 離岸風電

延伸閱讀

富崴拖累台電離岸二期 台電啟動議約解決30部風機安裝 罰款待算

睿禾金碳8月登錄興櫃 專注屋頂型光電、氫電交易明年搶頭香

「電力產消者」4年增8倍 立陶宛成為歐洲第一個不依賴俄羅斯化石燃料的國家

海外 ETF 四題材火熱

相關新聞

陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

漢康-KY（7827）8日宣布，子公司 FBD Biologics Limited 與應世生物科技（上海）公司簽署戰略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自之臨床研究階段產品與技術平台，展開臨床前及轉譯研究，以探索針對難治實體瘤之聯合療法策略。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

國內住宅陷功能性過時危機…專家：住宅3.0來臨 七大項目優先升級

根據內政部不動產資訊平台統計，全國屋齡超過30年以上老屋達516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，此三大指標，皆創歴史「新三高」，特別在極端氣候、地震頻繁下，在外觀、結構、設備、規劃上將面臨嚴峻考驗，「什麼樣的房子，一生買一戶，夠了」！是值得探討的新議題。

看好AI防詐新商機 Gogolook獲網銀國際投資成單一最大股東

全球信任科技服務商 Gogolook（6902）8日宣布獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，強化 Gogolook 股東結構。網銀國際日前於公開市場取得持股，共 4,888 張，約占已發行股數 13.75%，成為單一最大股東。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

陶朱隱園第3戶誰買的？ 估價師：一看就知道是「老僑」

北市指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，3樓戶今年5月以8.35億元交易，每坪約270萬元。比較特別的是，電子謄本上，買方的統一編號，一開始就是數字「1948」，英文字「S」卻在最後面，和一般人大為不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。