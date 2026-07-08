陶朱隱園第3戶誰買的？ 估價師：一看就知道是「老僑」

北市指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，3樓戶今年5月以8.35億元交易，每坪約270萬元。比較特別的是，電子謄本上，買方的統一編號，一開始就是數字「1948」，英文字「S」卻在最後面，和一般人大為不同。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源說，這一看就知是「老僑」，而且很久以前在台灣就有報稅和置產。

陳碧源表示，早期僑居國外沒有身分證，且國內戶籍未編統一編號的華僑，如果回台居住，國稅局就會用西元年月日的出生日期（8個數字），加上英文姓的前2個字母，作為10位數編碼的統一編號，以便報稅之用。

如果當事人置產，地政機關也比照稅務系統，以同樣方式作為登記申請人的統一編號。

後來地政機關將華僑統一編號，統一改為兩個英文字母，再加上8個數字，後來又改成和國人一樣，都是一個英文字，加上9個數字，不過早期已有統一編號的華僑，並未強制更改。

陳碧源表示，也因此陶朱隱園第三戶買家，拿得出這種統一編號文件的，一定是老華僑，而依編號一開始的「1948」，也就是出生年份來算，這位買家今年巳高齡78歲。

根據實價資料，最新成交的「陶朱隱園」3樓戶，含車權狀共346.9坪，總價8.35億，拆算單價約270.5萬元。資料顯示，買家以無貸款購入，顯示財力雄厚。

觀察「陶朱隱園」前2筆交易，都在去年成交，其中17樓戶總價11.1億元，單價364萬元。

另外一筆為3樓戶，總價7億5,000萬元，單價246萬元，和今年5月成交的3樓戶相比，最新成交為8.35億元，比去年貴了8,500萬元。