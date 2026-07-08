新光三越證實3日完成北車ROT案簽約 改裝採分區分階段推進

台北車站商場營運權移轉進度明朗。新光三越證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT（整建、營運、移轉）案投資契約簽署及公證程序，預計7月25日起接手營運與服務上線。不過，業者強調，北車店改裝並非一次性全面翻新，而是在維持車站正常營運前提下，依分區、分階段工程進度逐步推進。

新光三越表示，台北車站商場並非一般百貨閉店後重新裝修的案件，而是具公共性質的交通場站商業空間。由於台北車站每日承載大量旅客通行，ROT案規範營運方須在既有建築結構與使用限制下進行增改修建，同時維持車站大樓營運不中斷。

依台鐵原始招商規範，營運方於增改修建期間須維持台北車站大樓正常運作，並依契約要求採分期、分區施工方式，逐步完成空間更新。增改修建期間最長可達2年8個月，自資產點交日起算，須於各區取得相關使用許可後，再陸續投入營運。

新光三越指出，7月25日是接手與服務啟動的重要節點，但並非代表整體改裝工程已完成。北車店更新將採「逐步呈現」方式，讓旅客在維持日常通行與消費需求的同時，陸續感受到空間、服務與品牌配置的提升。

業者說明，對於台北車站這類大型公共交通樞紐而言，「全面拆除後重新打造」並不一定是最佳方案。若既有設施過度清空，反而可能增加後續設備確認、消防機電檢核、營運恢復及品牌進場等時間成本，因此將以兼顧安全、營運穩定及改裝品質的方式逐步推動。

新光三越表示，過去大型公共建設轉手案容易讓外界期待接手後立即展現全新面貌，但北車案因涉及公共場站特性，無法採取一次性閉館改裝模式。施工期間，部分區域將陸續翻新，部分區域則維持原有營運，屬於ROT案件常態。

針對外界關注「為何不能直接休館一次改裝完成」，新光三越指出，台北車站為國內重要交通樞紐，依契約規範不得任意關閉營業區域，因此必須透過分區施工方式，讓改裝工程與車站日常運作同步進行。

至於改裝後定位，新光三越表示，未來希望將台北車站打造為「城市客廳」，不僅是交通轉乘場所，也成為旅客停留、交流與感受城市文化的重要空間。不過此一目標並非短期內一次完成，而是將透過分階段更新逐步落實。