新光三越證實北車ROT案完成簽約 25日接手營運、改裝採分區分期推進

新光三越台北車站商場ROT案再有新進展。新光三越今8日證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT（整建－營運－移轉）案投資契約簽署及公證程序，代表全案正式進入履約階段，預計將於7月25日正式接手營運。至於後續空間改造，將依契約規定採分區、分期方式逐步推動，在維持車站正常營運的前提下完成更新。

新光三越表示，目前僅就簽約進度對外說明，現階段尚不便進一步透露營運及改裝規劃細節。後續將依ROT契約規範執行。

根據台鐵公開招標文件，本案屬ROT模式，由民間業者接手既有商業空間整建及營運，營運期間須維持台北車站正常運作，不得因工程全面停業，因此增改修建將採分區、分期方式進行，而非一次性全面改裝。

依契約規定，營運方於增改修建期間須兼顧旅客動線、安全管理及相關法規要求，工程完成後再逐步開放各區域營運；整體增改修建期間自資產點交起算，最長可達2年8個月，相關施工計畫仍須經執行機關同意後辦理。

市場人士指出，台北車站商場與一般百貨改裝案最大的不同，在於兼具公共交通樞紐功能，每日往來旅客眾多，營運不中斷是契約的重要要求，因此未來將以分階段優化方式推動更新，而非短期內全面翻新。

新光三越先前表示，將以打造「城市客廳」為目標，希望未來台北車站不僅是交通轉運節點，更結合購物、餐飲、休憩及城市文化體驗功能，並規劃導入更多元品牌與服務內容，透過階段性改造逐步提升整體商場品質與旅客體驗。