快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越證實北車ROT案完成簽約 25日接手營運、改裝採分區分期推進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新光三越台北車站商場ROT案再有新進展。新光三越今8日證實，已於7月3日完成台北車站大樓ROT（整建－營運－移轉）案投資契約簽署及公證程序，代表全案正式進入履約階段，預計將於7月25日正式接手營運。至於後續空間改造，將依契約規定採分區、分期方式逐步推動，在維持車站正常營運的前提下完成更新。

新光三越表示，目前僅就簽約進度對外說明，現階段尚不便進一步透露營運及改裝規劃細節。後續將依ROT契約規範執行。

根據台鐵公開招標文件，本案屬ROT模式，由民間業者接手既有商業空間整建及營運，營運期間須維持台北車站正常運作，不得因工程全面停業，因此增改修建將採分區、分期方式進行，而非一次性全面改裝。

依契約規定，營運方於增改修建期間須兼顧旅客動線、安全管理及相關法規要求，工程完成後再逐步開放各區域營運；整體增改修建期間自資產點交起算，最長可達2年8個月，相關施工計畫仍須經執行機關同意後辦理。

市場人士指出，台北車站商場與一般百貨改裝案最大的不同，在於兼具公共交通樞紐功能，每日往來旅客眾多，營運不中斷是契約的重要要求，因此未來將以分階段優化方式推動更新，而非短期內全面翻新。

新光三越先前表示，將以打造「城市客廳」為目標，希望未來台北車站不僅是交通轉運節點，更結合購物、餐飲、休憩及城市文化體驗功能，並規劃導入更多元品牌與服務內容，透過階段性改造逐步提升整體商場品質與旅客體驗。

新光三越 台北車站

延伸閱讀

烏日高鐵地標將消失！台中國際展覽館「拆了」 土地活化引烏日人關注

新光三越衝暑假商機 夏季檔期業績拚增4成

中和新蘆線升級 北捷導入「車廂對應出口」功能

百貨上半年紅通通 新光三越業績年增逾20%

相關新聞

陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

漢康與應世生物簽署 MOU 探索 HCB101 於難治實體瘤之聯合療法策略

漢康-KY（7827）8日宣布，子公司 FBD Biologics Limited 與應世生物科技（上海）公司簽署戰略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自之臨床研究階段產品與技術平台，展開臨床前及轉譯研究，以探索針對難治實體瘤之聯合療法策略。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

國內住宅陷功能性過時危機…專家：住宅3.0來臨 七大項目優先升級

根據內政部不動產資訊平台統計，全國屋齡超過30年以上老屋達516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，此三大指標，皆創歴史「新三高」，特別在極端氣候、地震頻繁下，在外觀、結構、設備、規劃上將面臨嚴峻考驗，「什麼樣的房子，一生買一戶，夠了」！是值得探討的新議題。

看好AI防詐新商機 Gogolook獲網銀國際投資成單一最大股東

全球信任科技服務商 Gogolook（6902）8日宣布獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，強化 Gogolook 股東結構。網銀國際日前於公開市場取得持股，共 4,888 張，約占已發行股數 13.75%，成為單一最大股東。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

陶朱隱園第3戶誰買的？ 估價師：一看就知道是「老僑」

北市指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，3樓戶今年5月以8.35億元交易，每坪約270萬元。比較特別的是，電子謄本上，買方的統一編號，一開始就是數字「1948」，英文字「S」卻在最後面，和一般人大為不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。