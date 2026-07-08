冠星-KY今年拚賺1個股本 擬發動併購布局下游成衣

紡織廠冠星-KY董事長林錦茂今天表示，公司營運已從谷底爬上來，今年獲利將重回常軌，全年挑戰賺1個股本。林錦茂並預告，冠星下一步擬從布料朝下游的成衣垂直整合，可能採取併購模式，最快今年下半年會有結果。

林錦茂今天與媒體交流時表示，冠星先前因為越南新廠磨合期，2024年營運摔落谷底，全年每股僅賺新台幣1.73元，相較公司2019年掛牌後，多數時間每年賺進1個股本以上，確實是艱辛的1年。

不過新廠經過磨合，越南廠現在已經是穩定獲利狀態， 2025年冠星每股稅後純益提升到7.73元，營運迅速回穩。今年以來動能持續，冠星剛公布上半年營收41.47億元，年增11.7%；首季歸屬母公司淨利9871萬元，年增26.4%，單季每股純益已達2.59元。

林錦茂今天表示，冠星包括Adidas、GAP等既有核心客戶訂單持續放量，加上新客戶拓展陸續開花結果，看好今年獲利重回正常軌道，挑戰全年賺進1個股本。

林錦茂告訴中央社記者，隨著去年美國總統川普實施對等關稅，冠星為分散風險，積極開拓新市場、新客戶，前兩年打進的A&F、American EagleOutfitters（AEO）等新客戶，量愈來愈大。

另外冠星積極切入日系品牌供應鏈，已經和日本知名成衣大廠牽上線，預計今年底開始送樣，最快明年下半年有機會小量出貨；冠星也已送樣給美國高端瑜珈品牌Alo Yoga。

林錦茂表示，冠星目前主要業務為棉混紡針織布，公司自行開發布料資料庫，並透過3D模擬技術，協助客戶縮短決策時間，成最大優勢。下一步，考量公司中長期營運成長，冠星擬從現有的布料，朝下游的成衣垂直整合。林錦茂透露，公司考慮透過併購方式補齊成衣業務的能力缺口，目前已鎖定特定合作對象洽談中，最快今年下半年會有結果。