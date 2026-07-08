快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

冠星-KY今年拚賺1個股本 擬發動併購布局下游成衣

中央社／ 台北8日電

紡織廠冠星-KY董事長林錦茂今天表示，公司營運已從谷底爬上來，今年獲利將重回常軌，全年挑戰賺1個股本。林錦茂並預告，冠星下一步擬從布料朝下游的成衣垂直整合，可能採取併購模式，最快今年下半年會有結果。

林錦茂今天與媒體交流時表示，冠星先前因為越南新廠磨合期，2024年營運摔落谷底，全年每股僅賺新台幣1.73元，相較公司2019年掛牌後，多數時間每年賺進1個股本以上，確實是艱辛的1年。

不過新廠經過磨合，越南廠現在已經是穩定獲利狀態， 2025年冠星每股稅後純益提升到7.73元，營運迅速回穩。今年以來動能持續，冠星剛公布上半年營收41.47億元，年增11.7%；首季歸屬母公司淨利9871萬元，年增26.4%，單季每股純益已達2.59元。

林錦茂今天表示，冠星包括Adidas、GAP等既有核心客戶訂單持續放量，加上新客戶拓展陸續開花結果，看好今年獲利重回正常軌道，挑戰全年賺進1個股本。

林錦茂告訴中央社記者，隨著去年美國總統川普實施對等關稅，冠星為分散風險，積極開拓新市場、新客戶，前兩年打進的A&F、American EagleOutfitters（AEO）等新客戶，量愈來愈大。

另外冠星積極切入日系品牌供應鏈，已經和日本知名成衣大廠牽上線，預計今年底開始送樣，最快明年下半年有機會小量出貨；冠星也已送樣給美國高端瑜珈品牌Alo Yoga。

林錦茂表示，冠星目前主要業務為棉混紡針織布，公司自行開發布料資料庫，並透過3D模擬技術，協助客戶縮短決策時間，成最大優勢。下一步，考量公司中長期營運成長，冠星擬從現有的布料，朝下游的成衣垂直整合。林錦茂透露，公司考慮透過併購方式補齊成衣業務的能力缺口，目前已鎖定特定合作對象洽談中，最快今年下半年會有結果。

營收

延伸閱讀

暉盛接單動能強勁 搶攻AI先進封裝龐大商機

第二季業績創新高 智原旗下雅特力衝漲停

廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

台股第三季上看5萬點 多空分界點為4萬2！冠軍操盤手10檔口袋名單曝

相關新聞

陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

漢康-KY（7827）8日宣布，子公司 FBD Biologics Limited 與應世生物科技（上海）公司簽署戰略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自之臨床研究階段產品與技術平台，展開臨床前及轉譯研究，以探索針對難治實體瘤之聯合療法策略。

賓士電車開回家！大買家30周年慶祭超狂回饋

陪伴消費者走過30個年頭的大買家量販店，今年迎來北屯店30周年慶，特別攜手國光店同步推出年度最大回饋檔期。自即日起至7月29日祭出周年慶限定優惠，不僅有周周抽免單、滿額送現金券、紅利點數加碼及多項超值商品優惠。

國內住宅陷功能性過時危機…專家：住宅3.0來臨 七大項目優先升級

根據內政部不動產資訊平台統計，全國屋齡超過30年以上老屋達516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，此三大指標，皆創歴史「新三高」，特別在極端氣候、地震頻繁下，在外觀、結構、設備、規劃上將面臨嚴峻考驗，「什麼樣的房子，一生買一戶，夠了」！是值得探討的新議題。

看好AI防詐新商機 Gogolook獲網銀國際投資成單一最大股東

全球信任科技服務商 Gogolook（6902）8日宣布獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，強化 Gogolook 股東結構。網銀國際日前於公開市場取得持股，共 4,888 張，約占已發行股數 13.75%，成為單一最大股東。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

陶朱隱園第3戶誰買的？ 估價師：一看就知道是「老僑」

北市指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，3樓戶今年5月以8.35億元交易，每坪約270萬元。比較特別的是，電子謄本上，買方的統一編號，一開始就是數字「1948」，英文字「S」卻在最後面，和一般人大為不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。