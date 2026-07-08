跨國不斷線 eduroam打通學術漫遊新里程

教育部透過台灣學術網路（TANet）無線漫遊交換技術研究中心，持續推動 eduroam學術漫遊服務。

eduroam 是全球教育與研究機構共享的安全無線認證機制，使用者僅憑所屬機構帳號，即可在全球逾100個國家、45,000處以上場域中自動連線，無需另行申請訪客帳號，真正實現「單帳通行、全球連網」的數位漫遊願景。

根據漫遊交換中心最新統計，截至115年5月，全國已有143所大專校院、472所高中職及22個縣市網路中心完成建置，覆蓋範圍逐年擴大。近年來連線認證人次持續顯著成長，愈來愈多師生將 eduroam 視為出門必備的網路服務。

在實際應用上，當師生赴海外參加研討會或短期訪問時，可持原校帳號即時上線、進行遠距教學或回傳研究資料；在國內校外教學或圖書館、博物館等場域，亦可透過 eduroam 無縫存取教育雲端平台等數位服務。

目前台灣漫遊節點已透過亞太先進聯盟（APAN）與歐洲核子研究組織（CERN）等國際頂尖機構接軌，彰顯台灣在全球學術網路的重要地位。

展望未來，教育部將推動多項升級計畫，包括部署下一代RadSec加密驗證機制、導入OpenRoaming擴大公共場域覆蓋、建置eduGAIN跨國身份聯盟，以及全面推動容器化與即時監控系統。

教育部期望藉由持續精進的數位基礎建設，打造安全、廣泛且具國際競爭力的智慧學習環境，讓每位師生都能在全球學術舞台上暢行無阻。