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台南東區副都心將啟動招商 吸引建商、壽險業搶進布局
台南市政府今天舉辦「東區新都心段都市更新事業徵求實施者案」地區暨招商說明會，吸引國內多家知名開發商、建築業者及壽險金控到場，現場交流熱烈。市府表示，這次招商範圍約2.25公頃，位於生產路南北兩側，緊鄰鐵路地下化綠廊帶與南台南車站，未來還有捷運場站及體育館BOT案基地，具備副都心門戶的高潛力。
市府副祕書長兼都發局代理局長林榮川指出，該基地可望打造兼具轉乘服務、商圈活力與優質居住的住商公益複合核心，並預計取得約200戶公益住宅，同時透過公益回饋興闢停車場等交通改善措施。投資者除可享有更高開發容積，也能與公部門及地方發展共創多贏。
都發局表示，「台南市東區新都心段24地號等6筆土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案」招商文件草案，將公開閱覽至2026年7月10日止，內容可於市府都發局網站查閱。後續將正式公開招標，歡迎優秀團隊踴躍投標，共同打造東區副都心新門戶，形塑城市新地標。
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