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台南東區副都心將啟動招商 吸引建商、壽險業搶進布局

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市都發局今天辦理東區新都心段都更案地區說明會暨招商說明會。圖／台南市都發局提供
台南市都發局今天辦理東區新都心段都更案地區說明會暨招商說明會。圖／台南市都發局提供

台南市政府今天舉辦「東區新都心段都市更新事業徵求實施者案」地區暨招商說明會，吸引國內多家知名開發商、建築業者及壽險金控到場，現場交流熱烈。市府表示，這次招商範圍約2.25公頃，位於生產路南北兩側，緊鄰鐵路地下化綠廊帶與南台南車站，未來還有捷運場站及體育館BOT案基地，具備副都心門戶的高潛力。

市府副祕書長兼都發局代理局長林榮川指出，該基地可望打造兼具轉乘服務、商圈活力與優質居住的住商公益複合核心，並預計取得約200戶公益住宅，同時透過公益回饋興闢停車場等交通改善措施。投資者除可享有更高開發容積，也能與公部門及地方發展共創多贏。

都發局表示，「台南市東區新都心段24地號等6筆土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案」招商文件草案，將公開閱覽至2026年7月10日止，內容可於市府都發局網站查閱。後續將正式公開招標，歡迎優秀團隊踴躍投標，共同打造東區副都心新門戶，形塑城市新地標。

台南東區新都心段都更案招商範圍區位示意圖。圖／台南市都發局提供
台南東區新都心段都更案招商範圍區位示意圖。圖／台南市都發局提供

台南東區新都心段都更案招商建築模擬示意圖。圖／台南市都發局提供
台南東區新都心段都更案招商建築模擬示意圖。圖／台南市都發局提供

台南市政府副祕書長兼都發局代理局長林榮川說明招商內容。圖／台南市都發局提供
台南市政府副祕書長兼都發局代理局長林榮川說明招商內容。圖／台南市都發局提供

鐵路地下化 台南 東區

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