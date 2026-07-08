台南東區副都心將啟動招商 吸引建商、壽險業搶進布局

北市指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，3樓戶今年5月以8.35億元交易，每坪約270萬元。比較特別的是，電子謄本上，買方的統一編號，一開始就是數字「1948」，英文字「S」卻在最後面，和一般人大為不同。

2026-07-08 15:42