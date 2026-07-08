台中三處社宅下周抽籤 1825人搶621個名額

台中市南屯區建功5號、太平區育賢段三期與烏日區高鐵等3處社宅，下周將迎來聯合招租的抽籤，此次聯合招租共2419人申請、1825件符合資格，競逐共621戶釋出房型；抽籤時間是7月14日上午10時，市府會透過網路直播，民眾可在家掌握抽籤結果。

台中市住宅發展工程處指出，此次聯合招租釋出南屯建功5號101戶、太平育賢段三期250戶與烏日高鐵270戶，申請件數則分別是南屯建功5號1429件、太平育賢段三期1483件，以及烏日高鐵1540件，經審查後符合資格的分別是971件、1037件與1037件。

住宅處說明，7月14日上午10時的抽籤，除了線上直播，也會有現場電腦抽籤，在文心第二市政大樓行政一館一樓大廳，南屯建功5號上午10時10分開抽，太平育賢三期10時半，烏日高鐵10時50分；抽籤完後市府會通知正取戶辦理選屋，預計今年9月可入住。

住宅處補充，抽籤會秉持公平公正公開原則，將審查合格案件根據申請人的身分類別、評點分數、申請房型與電腦亂數序號等等，以電腦程式抽籤，程式通過第三方驗證，現場也有律師與政風人員監督，民眾可上台中共好社宅臉書粉專觀看直播。