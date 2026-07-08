捷運聯開宅房價一枝獨秀 永春站與行情每坪差逾50萬 這站竟差不到10萬

永慶房產集團根據實價登錄資料，雙北捷運聯開宅近兩年平均單價，並與該捷運站周邊800公尺範圍內住宅房價進行比較。其中，永春站的E.A.T國際館與周邊住宅每坪均價價差50萬元以上，而小碧潭站的美河市每坪則僅價差7.1萬元。

觀察聯開宅與周邊住宅價差最大的前五名，房價均較周邊住宅高出4成以上。其中，價差最大的永春站E.A.T國際館，每坪成交均價達148.9萬元，比周邊住宅貴53.5萬元，價差約56.1%，若以20坪住宅估算，總價差距超過1,000萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，永春站E.A.T國際館鄰近信義商圈與市府生活圈，有地段優勢，就業人口眾多、居住需求穩定，且是信義區知名社區，加上以小坪數產品居多，每坪價格也較容易被拉高，且明顯高於周邊住宅。

位居第二、三名的新埔站新巨蛋和七張站環遊市西華館，每坪成交均價則比周邊住宅貴27萬元至30萬元左右。陳金萍指出，新埔站新巨蛋具備商圈與生活機能優勢，該站10分鐘直達北車，居住需求多，加上屬區域指標大型社區，且以小坪數居多，也進一步推升每坪單價，與周邊住宅拉開差距。

而七張站環遊市西華館位於新店的核心地段，捷運兩站就能進北市，也是區域具指標性社區，且以套房居多，使平均成交單價明顯高於周邊住宅。

再觀察與周邊住宅價差相對較小的聯開宅，前三名與周邊住宅單價差距不到兩成。其中，價差最小為小碧潭站的美河市，每坪成交均價70萬元，僅比周邊住宅貴7.1萬元，價差幅度11.4%。

陳金萍表示，美河市雖為知名聯開宅，但鄰近央北重劃區，近年有不少新案推出，帶動周邊房價持續上升，使聯開宅與周邊住宅的價差相對較小。

名列第二的南京三民站的台北摩根，每坪成交均價100.7萬元，較周邊住宅單價高出15.5萬元，價差幅度約18.2%。陳金萍指出，南京三民站的商業與生活機能兼具，不過周邊住宅供給充足、多元，且不少社區本身就具備步行可達捷運站的優勢，使聯開宅與一般捷運宅之間的便利性差距縮小，因此房價雖高於周邊住宅，但價差仍相對有限。

而景安站的美麗景安則是名列第三。陳金萍表示，景安站為中和重要雙捷運轉乘站，近年受環狀線通車及雙和生活圈發展帶動，周邊住宅房價同步成長。此外，景安站周邊住宅密集、生活機能成熟，加上公車路線多，交通便利性佳，使聯開宅與周邊住宅的沒有明顯價差。

陳金萍補充，聯開宅最大的優勢仍是交通便利性，但與周邊住宅的房價差異，仍取決於區域發展與產品本身條件。另外，也要注意捷運聯開宅隔音效果、捷運進站產生震動及出入較複雜等問題，並考量自身需求尋屋，才能找到最適合的物件。