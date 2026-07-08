快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

豪宅上半年排名洗牌 「元利信義聯勤」奪單價王 「陶朱隱園」登總價王

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易最新3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，每坪成交單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易；上半年單價王則是「One Park Taipei元利信義聯勤」285萬元。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易最新3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，每坪成交單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易；上半年單價王則是「One Park Taipei元利信義聯勤」285萬元。台灣房屋集團提供

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅陶朱隱園」再現交易最新3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，每坪成交單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。

目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高每坪成交價為17樓的364萬元，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬元，最新揭露的三樓交易戶為每坪270.5萬元、暫居該社區第二高單價。

觀察今年上半年預售和成屋單價破200萬的豪宅交易，共分布在11個社區，交易筆數合計28筆，包括今年上半年單價王「One Park Taipei元利信義聯勤」的285萬元，「陶朱隱園」則是每坪270.5萬元居次，松山區的「勤美璞真城仰」則是每坪233.4萬居預售豪宅之首，名列今年整體排行單價第三名。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「陶朱隱園」超高規格規劃，引起國際矚目，屬台北市具有話題性和地段優勢的指標豪宅。由於該社區的賣方分別有中工及亞太工商聯，不同賣方對於成本考量、價格定位的想法不盡相同。

張旭嵐指出，加上「陶朱隱園」螺旋式的設計，讓每戶的坐向、視野都具獨特性，因此即便是同樓層的戶別，衡量價格的標準也並非等量齊觀。

張旭嵐分析，豪宅之於部分高端客層多半，非單純自住考量，社交性、收藏性、資產配置和商業互利，都是評估重點。今年AI產品帶動整體科技業上下游發展，股市暢旺也助攻許多投資人資產翻倍，不少高端族群也頗有餘裕做股房的資產配置，因此商用不動產或豪宅，都是置產布局目標。

豪宅 陶朱隱園 台北市

延伸閱讀

貿七國宅735戶確定改建 信義房屋看好碧湖商圈迎新局

富人版圖大洗牌！六都最富里在山上、最均富里在台南

辦公升級需求發酵 第2季北市商辦去化逾9,000坪、創近一年單季新高

六都最富里出爐 北市陽明山勇奪第一

相關新聞

捷運聯開宅房價一枝獨秀 永春站與行情每坪差逾50萬 這站竟差不到10萬

永慶房產集團根據實價登錄資料，雙北捷運聯開宅近兩年平均單價，並與該捷運站周邊800公尺範圍內住宅房價進行比較。其中，永春站的E.A.T國際館與周邊住宅每坪均價價差50萬元以上，而小碧潭站的美河市每坪則僅價差7.1萬元。

豪宅上半年排名洗牌 「元利信義聯勤」奪單價王 「陶朱隱園」登總價王

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易最新3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，每坪成交單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。

無人機前五月出口大爆發、年增20倍 雷虎、長榮航太雙創新高

立法院會3日已將行政院版、國民黨版與民眾黨版的無人機條例草案，交經濟、外交及國防、財政3委員會審查。法人認為，無論是以哪一種版本為主要基礎，國內無人機產業供應鏈都可望實質受惠。無人機概念股強勢表態，長榮航太、雷虎雙雙創下歷史新高，其中長榮航太漲停鎖死，中光電盤中漲逾5%，和成也創波段新高。

台北豪宅200萬俱樂部 11社區大比拼

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

旭集台中店開幕！年營收戰5.5億元躍饗賓「店后」

饗賓集團（7883）全台高端百匯版圖正式到位。旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」第8家分店，將於7月9日進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。旭集台中大遠百店佔地469坪、規劃367個席位，依據店型規模與商場人潮條件推估，全年營收目標上看5.5億元，可望躍居旭集第二高營收門店，成為饗賓集團「店后」，僅次於位於台北101、年營收逾8.5億元的「饗 A Joy」，象徵饗賓高端百匯布局從雙北延伸至中台灣核心城市，正式串聯北、中、南三大高端消費市場。

陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。