豪宅上半年排名洗牌 「元利信義聯勤」奪單價王 「陶朱隱園」登總價王

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易最新3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，每坪成交單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。

目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高每坪成交價為17樓的364萬元，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬元，最新揭露的三樓交易戶為每坪270.5萬元、暫居該社區第二高單價。

觀察今年上半年預售和成屋單價破200萬的豪宅交易，共分布在11個社區，交易筆數合計28筆，包括今年上半年單價王「One Park Taipei元利信義聯勤」的285萬元，「陶朱隱園」則是每坪270.5萬元居次，松山區的「勤美璞真城仰」則是每坪233.4萬居預售豪宅之首，名列今年整體排行單價第三名。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「陶朱隱園」超高規格規劃，引起國際矚目，屬台北市具有話題性和地段優勢的指標豪宅。由於該社區的賣方分別有中工及亞太工商聯，不同賣方對於成本考量、價格定位的想法不盡相同。

張旭嵐指出，加上「陶朱隱園」螺旋式的設計，讓每戶的坐向、視野都具獨特性，因此即便是同樓層的戶別，衡量價格的標準也並非等量齊觀。

張旭嵐分析，豪宅之於部分高端客層多半，非單純自住考量，社交性、收藏性、資產配置和商業互利，都是評估重點。今年AI產品帶動整體科技業上下游發展，股市暢旺也助攻許多投資人資產翻倍，不少高端族群也頗有餘裕做股房的資產配置，因此商用不動產或豪宅，都是置產布局目標。