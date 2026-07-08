全台最南端、恆春首座社宅來了！斥資6.7億元估2028年完工

中央興辦的全台最南端社會住宅來了。由國家住都中心興建的屏東縣恆春鎮「恆春好室」社會住宅近日正式動土，不僅是中央在屏東縣動工的第5處社宅，也是恆春鎮首座社會住宅。全案將興建85戶住宅，總工程經費約6億7,288萬元，由中央全額投資，預計2028年完工。

「恆春好室」基地位於屏東縣恆春鎮北門路42巷、42巷21弄及68巷街廓內，緊鄰第三號公園，位處恆春核心生活圈，周邊有公有市場、鎮公所、衛生所、社福綜合館、郵局等生活機能，也鄰近恆春國小、僑勇國小、恆春國中、鎮立圖書館及文化中心等教育文化設施。

交通方面，基地開車約3分鐘即可銜接台26線，往北可通往車城並連接台1線、台9線，往南則可前往墾丁國家公園，交通便利。

「恆春好室」規劃興建1棟地下2層、地上5層建築，共提供85戶多元房型，以滿足不同家庭居住需求。此外，基地也將設置4間店鋪及1處托嬰中心，兼顧生活採買與育兒需求，並透過人行綠廊、街角廣場及川廊設計，串聯北側第三號公園，打造友善的公共休憩與交流空間。

國家住都中心表示，屏東縣幅員廣闊、南北狹長，跨區就學、就業帶動租屋需求，因此中央已在屏東縣北、中、南布局5處社會住宅，包括屏東市的「瑞屏安居」、「永城好室」、「鶴聲好室」、潮州鎮的「光春好室」，以及恆春鎮的「恆春好室」，合計可提供1,130戶社宅。

其中，520戶的「瑞屏安居」預計將於2027年率先完工招租，成為屏東縣首座完工啟用的新建社會住宅。

國住都表示，社會住宅除了提供在地青年及婚育家庭可負擔的居住選擇，也希望進一步完善屏南地區居住環境。