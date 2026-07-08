上半年揪154件非法日租套房 觀傳局提醒民眾慎選訂房

暑期旅遊旺季即將到來，來臺北不論是參加「大稻埕夏日節」等大型活動，或安排親子旅遊、演唱會觀光，住宿安全皆是首要考量。臺北市政府觀光傳播局今年上半年已經裁罰154件非法日租套房、罰鍰突破1,500萬元，配合旅遊旺季更特別提醒國內外旅客，訂房時務必慎選合法旅宿。

觀傳局指出，今年截至6月底，已裁處154件、罰鍰達1,556萬元。因應暑假大批旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以新臺幣10萬元以上、150萬元以下罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業，今年1月1日起也修正「臺北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」加重裁罰，呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

觀傳局提醒，民眾訂房前可把握「三原則」：第一，先至交通部觀光署「台灣旅宿網」（連結）查詢是否為合法旅宿。第二，入住時亦應現場確認有無懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及旅館業或民宿專用標識。第三，若發現為非法日租套房，應拒絕入住，以保障自身權益與生命財產安全。

為有效遏止非法日租套房經營行為，觀傳局也持續協調網路訂房平臺業者下架非法旅宿資訊，並與本市重點社區管理委員會攜手合作，共同防範非法業者進入社區經營。同時為提升民眾選擇合法旅宿的觀念，觀傳局製作宣導影片，協助民眾辨識非法日租套房風險，提升住宿安全意識，保障自身權益。

另外，觀傳局呼籲房屋所有權人及社區住戶提高警覺，屋主出租房屋前應先了解承租人用途，避免房產遭轉租作為非法日租套房經營場所；社區住戶若發現大樓內有頻繁更換旅客、門禁管理異常或短期住宿進出頻繁等可疑情形，可透過「臺北市陳情系統」向北市府反映，共同維護社區安全與居住品質。