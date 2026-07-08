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長榮航空勇奪Travel + Leisure 2026全球最佳國際線航空公司第1名

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空榮登Travel + Leisure頒發之全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第1名寶座，刷新歷年最佳紀錄。業者提供
長榮航空榮登Travel + Leisure頒發之全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第1名寶座，刷新歷年最佳紀錄。業者提供

長榮航空（2618）首次榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure的最高榮譽肯定，榮登2026全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第1名寶座，此次獲獎不僅刷新長榮航空歷年來的最佳紀錄，更證明精益求精的服務品質，已深受全球旅客的青睞。

長榮航空董事長林寶水表示：「非常感謝全球旅客對長榮航空的喜愛與肯定，此次勇奪第1名的佳績，歸功於全體同仁的辛勤付出。我們始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，例如2025年推出的全新第四代豪華經濟艙備受市場好評，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持這份初心，以超越旅客期待的服務，打造世界級的飛行體驗。」

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體價值，長榮航空今年憑藉亮眼表現，與卡達航空、阿聯酋航空新加坡航空、日本航空等航空公司名列全球前十大行列，並奪冠軍寶座。Travel + Leisure雜誌在調查中指出，航空公司不僅需憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更關鍵的是在航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，旅客也十分重視機場報到、貴賓室和登機的整體地面服務品質。長榮航空能從全球航空公司中脫穎而出，突顯其服務品質已深獲旅客的高度讚賞。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有超過20萬名讀者參與評選，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

長榮航空 阿聯酋航空 新加坡航空

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