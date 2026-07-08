台中「北屯國民暨兒童運動中心」開幕 14期、崇德房市再添動能

台中北屯區繼漢神洲際購物廣場開幕後，再迎台中首座擁有國際級滑冰場的「北屯國民暨兒童運動中心」，據悉場館自6月底試營運一周起已超過2萬人次進場體驗。重大建設逐一兌現下，無疑為近年炙手可熱的14期、崇德生活圈房市注入支撐動能，也讓久樘、豐穀、冠德、精銳、誠邑築等品牌建商積極布局。

根據台中市運動局的最新統計，隨著疫後健康生活意識抬頭，台中市各運動中心的使用人數從2023年的370萬人次，提升至2024年的400萬人次，到了2025年更創下450萬人次的歷史新高，顯示運動設施的需求與日俱增。

「北屯國民暨兒童運動中心」斥資約9億元，基地面積達6萬8,334平方公尺，總樓地板面積2萬4,159平方公尺，規劃為地上三層與地下三層建築。

館內最大亮點莫過於地下室設置了中部規模最大的室內滑冰運動競賽場館，採下沉式設計，符合短道競速滑冰、冰上曲棍球、花式滑冰及冰壺等國際賽事要求。

此外，場館一樓還規劃室內溫水游泳池與SPA紓壓區，二樓則設有全民體適能中心與兒童專屬運動空間，三樓打造挑高的室內綜合球場，可供籃球、羽球等多功能使用，不僅補足區域運動資源，也可望成為親子家庭日常休閒新據點。

在建設機能加持下，與其緊鄰的14期重劃區因具備低密度、高綠覆的宜居特性，吸引全台各大知名建商與購屋族目光。深耕台中逾20年的豐穀建設，以一貫的細膩開發步調，歷經十年時間整合榮德園道首排約1,410坪角地，預計於今年正式推出全新代表作「豐穀耘四季」。

此案基地正對未來文中小預定地，並與周邊公園綠地串聯，擁抱都市叢林中珍稀綠海景觀；機能方面，基地五分鐘車程內可達北屯國民運動中心及台中巨蛋，坐享北屯休閒運動廊道，產品鎖定自住需求，規劃26至41坪、精緻2至3房格局，潛銷階段便已吸引不少忠實粉絲主動詢問。

豐穀建設長期秉持「善耕土地、厚栽人情」的品牌理念，在開發的同時致力保留土地原生生命力，於基地引進大量有機植栽與景觀水池，與周圍綠意呼應。在工程上導入透明化管理與三階段驗屋機制，並為每位住戶建立終身房屋健康履歷；交屋後亦持續透過節慶活動與專屬的「豐穀福田日」，凝聚住戶情感，讓服務延伸至生活的每一個日常。

久樘開發推出的新案「久樘歐森」，基地銜接14期重劃區與成熟生活圈，產品主打28至37坪、2至3房，切入目前自住市場主流坪數帶，並以四戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅等規劃，提高居住單純性與空間使用效率。根據實價登錄顯示，目前最高成交單價為每坪59.3萬元。

此外，精銳建設推出敦和新案「精銳AM」，主打2米8大車位、樓高3.6米，規劃38至42坪，均質3房產品。

崇德生活圈方面，由冠德建設推出的「冠德崇德綻」採先建後售模式，規劃39至59坪、3至4房格局，另有最大可達118坪的合併戶產品，根據內政部實價登錄資料顯示，目前最高成交單價為每坪72.57萬元。

誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV推出的新案「嶼76 The Island」，近期也正式揭露2筆實登，每坪均價約77.63萬元。

春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮表示，北屯區人口總數已達31.8萬人，穩坐台中市第一大行政區，持續湧入的移居人潮使公共建設的投入更顯迫切，對區域長期發展亦具關鍵意義。

北屯國運中心啟用後，將與現有的運動公園、兒童專屬運動中心，以及鄰近的洲際棒球場和積極建設中的台中巨蛋相互串聯，在北屯核心地帶形成完善的商業運動休閒廊道。