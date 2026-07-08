無人機前五月出口大爆發、年增20倍 雷虎、長榮航太雙創新高

立法院會3日已將行政院版、國民黨版與民眾黨版的無人機條例草案，交經濟、外交及國防、財政3委員會審查。法人認為，無論是以哪一種版本為主要基礎，國內無人機產業供應鏈都可望實質受惠。無人機概念股強勢表態，長榮航太、雷虎雙雙創下歷史新高，其中長榮航太漲停鎖死，中光電盤中漲逾5%，和成也創波段新高。

《國防自主無人載具採購特別條例》草案主要是在預算編列上有爭議，但整體目標不變，皆為提升國產無人機研發與製造量能，無人機國家隊大大受惠。

地緣政治風險升溫與現代戰爭型態轉變，帶動軍用無人機需求增加，且無人機應用也逐步延伸至農業、能源巡檢、物流及公共安全等商用場景。市調機構預估，全球無人機市場規模，從2025年的445億美元，到2035年可望成長至2,099億美元。

無人機需求爆發也反映至我國出口上，統計今年前五月，無人機出口規模達48.4億元，早已超過去年全年，較去年同期亦大幅成長逾20倍。經濟部表示，業者已成功切入國際供應鏈，洽談中訂單金額已突破百億元，更有多家國內業者打入美國無人機供應鏈。

雷虎接獲美國國防部無人機訂單，美國國防部預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，第一階段3萬架中，雷虎和美國合作的廠商已接獲1,520架訂單，初估總金額逾760萬美元，目前已進入備料階段，即將投入生產。後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已提出申請。

對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。