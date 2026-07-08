2026台灣文博會主題「第零位元」 探索AI時代原創瞬間

2026台灣文博會文化策展將於8月1日至31日在空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓及戰情廣場展出。文化策展年度主題以「第零位元」回應AI快速發展下，人類對創造力本質的重新思考，開展出「時間、土地、行動、轉向、身體、身心」六個概念與五大展區的設計布局。

此次策展創意總監由陳怡潔擔任，並攜手彭雅倫藝文工作室、中間研究室、選選研、同心圓製作、明日製作所等跨域策劃，將創作者源於大腦皮質瞬間閃過的第一個「念頭」產出的台灣文化IP，融入五大展區相互交織成文化創意生態系，最終長成影響世界的文化力量。

戰情廣場地面上的入口意象「不要急，你做得很好」，對應「土地」概念，透過地景藝術將土地從背景轉為發聲的主體，以「花磚美學」與「植物符號」轉譯歷史印記，將台灣文化IP轉化為可被親近的文化感官地圖。

在古蹟大樓一樓的「未來旅行社」展區，以海線旅行為線索，對應「行動」概念，開啟一場跨越時間的想像之旅，參觀者在這裡將成為旅人，踏入展場中的入境未來報到處，隨著展區內設置的海況調頻艙、奇幻藍色海洋與海味轉運站，經歷一場充滿影像與聲音的旅行。

古蹟大樓二樓首先迎來「人性封存 讀取 然後解壓縮」展區，對應「轉向」概念，試圖在這波追求極致理性的數位洪流裡，找回那份因為過度便利而失衡的人性價值，展開一場從理性數據轉向感性生存的集體行動。

接著是「Wake Up！感知覺醒」展區，對應「身體」概念，透過展內設計的「感官開機鍵」與「人身微觀室」，邀請參觀者重新探討被科技忽略的歷史景觀與自然細節，在跨感官的聯想實驗中，以自身為起點，用心去感受周遭的一切，重新召喚感知器官。

逛完二樓，順著方向再下到一樓的「回到明日前」展區，這是一個對應「身心」概念的療癒空間，建構出一座通往內在的「文化機場」，從22縣市漫遊中，採集島嶼風土與山海質地，創造出富足身心的風格選物，這些化身為生活補給的台灣文化IP，也持續溫暖著每一個獨立且自由的靈魂。

五個展區除了各自對應的概念外，更以「時間」呼應「第零位元」，嚴選經得起時間考驗且富有台灣精神的創作IP，包含《大港開唱》多年來在海港、船影和人群交疊出屬於音樂的記憶；《大海浮夢》和《我在荒野做了一場夢》證明了生命的重量來自於親自參與。

《冠軍之路》從理性的堅持創造奇蹟的力量；《聽海湧》與《大濛》中的悲與喜穿越時間與觀者共振；《父親母親》與《五木大學的櫻子媽媽》從親密關係找尋自己的模樣。運用各類型作品探討移動、情感及感官體驗，提醒觀眾文化創作是AI無可取代的珍貴結晶。