新青安轉售戶首度曝光！高達2824件 轉手套利500萬竟有這麼多人

新青安貸款將於7月底屆期，財政部長莊翠雲先前說會在6月底前公布，如今延後，立委王世堅今更質疑統計新青安核貸戶轉售高達2824件，交易利得100萬以上有184件，其中交易利得達500萬以上更有23件，轉手套利500萬元，遠高於補稅及追回利息金額，應該加強自住查核，否則是拿全民辛苦錢補貼轉售賺錢，對此，莊翠雲回應自住查核不會放鬆，會繼續追查。

立法院財政委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司。朝野立委關切新青安2.0政策進度，莊翠雲先前說會在6月底前公布，她今表示，雖延後但一定會在7月底前完整公布。有立委質疑新青安統計顯示「房價所得比」在15倍以上者占核貸總數超過三成，顯示補貼愈多房子地板價愈高，是否考量將貸款金額上限與合理的「房價所得比」掛鉤。莊翠雲回應會一併納入考量。

立委指出，根據公股銀行資料顯示，新青安50歲以上核貸者逾6700戶、占比5.23%，年收入超過200萬元者超過1.8萬戶、占比14.38%，質疑是否需要國家補貼利息來幫助他們成家。莊翠雲說，統計年齡在40歲以下的新青安貸款戶占比達72.48%，50歲以下則占94.61%，所以50歲以上基本上為少數。未來新青安2.0會將年齡納入考量。

莊翠雲重申，新青安貸款是協助沒有自有房屋的民眾購屋，而且要用在真正需要協助的民眾身上，因此在收入部分，未來新青安2.0會納入考量，例如超過一定收入者不在適用範圍。

此外，立委也建議應一併考量民眾貸款金額上限與合理的「房價所得比」掛鉤。莊翠雲表示，會一併納入考量，要把資源放在需要政府協助的民眾身上，現在台灣的房價所得比確實相較其他國家高，因此政府才會以各種方式協助民眾，包括新青安政策、社會住宅等。另對婚育家庭也會考慮給予不同貸款額度。