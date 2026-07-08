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旭集台中店開幕！年營收戰5.5億元躍饗賓「店后」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
饗賓旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」第8家分店，將於7月9日進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。嚴雅芳/攝影
饗賓旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」第8家分店，將於7月9日進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。嚴雅芳/攝影

饗賓集團（7883）全台高端百匯版圖正式到位。旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」第8家分店，將於7月9日進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。旭集台中大遠百店佔地469坪、規劃367個席位，依據店型規模與商場人潮條件推估，全年營收目標上看5.5億元，可望躍居旭集第二高營收門店，成為饗賓集團「店后」，僅次於位於台北101、年營收逾8.5億元的「饗 A Joy」，象徵饗賓高端百匯布局從雙北延伸至中台灣核心城市，正式串聯北、中、南三大高端消費市場。

饗賓集團深耕百匯市場多年，旗下擁有「饗 A Joy」、「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「果然匯」等多個百匯品牌，橫跨頂級景觀百匯、精品日式百匯、人氣百匯與蔬食百匯等不同價格帶與消費情境，透過多品牌策略完整承接家庭聚餐、商務宴客、節慶慶祝、朋友歡聚與高端體驗需求，持續鞏固台灣百匯市場領導地位。饗賓表示，集團長期以「餐飲界 LVMH」為發展願景，體驗升級與規模化營運能力，打造多元而清晰的餐飲品牌矩陣，旭集台中店開幕，正是完善全台高端百匯版圖的重要一步。

選擇台中作為旭集進軍中台灣的首站，關鍵在於台中近年百貨餐飲市場快速升級。根據2026年4月未來流通研究所公布統計，台中市餐飲產業銷售額穩居六都第二大餐飲市場，佔全台約13.6%，僅次於台北市；且台中消費人口中約半數來自外縣市。根據內政部戶政司最新統計，若以台中加計彰化、南投、苗栗等鄰近縣市戶籍人口粗估所形成的「台中生活圈」，廣域消費腹地約506萬人。隨著中部消費力持續成長、高端聚餐需求擴大，精品餐飲品牌陸續看好區域核心城市的發展潛力，也讓「精品化」不再是雙北限定的消費現象。

此次展店不僅是旭集品牌首度進軍中台灣，也是台中首家精品等級的日式Buffet。新店尚未開幕，訂位詢問度已持續攀升，午餐、晚餐及下午餐三個餐期迅速額滿，保守預估自7月9日開幕至8月7日首月30天，已有超過2.43萬訂位人次，顯示中台灣消費者對品牌進駐中台灣的高度期待。

目前饗賓集團在台中大遠百已集結「饗食天堂」、「旭集」、「開飯川食堂」、「饗泰多」四大品牌，涵蓋人氣百匯、精品日式百匯、川菜與泰式料理等多元品類與價格帶，饗賓集團在台中的門市總數也將增至12間。根據店型規模與商場人潮條件，台中大遠百四品牌聚落成熟營運後，合計年營收可望挑戰10億元，寫下台灣餐飲產業新里紀錄，也凸顯百匯餐飲競爭已從單店展店，進一步走向多品牌聚落經營。

隨著新店開幕，饗賓集團的頂級餐飲版圖也正式完成北中南高端消費布局。北部有位於台北101的「饗 A Joy」、「旭集」及「饗饗」及「URBAN PARADISE」，南部則有高雄及台南共兩間「旭集」，再加上即將開幕的「旭集台中大遠百店」，象徵饗賓集團的高端餐飲實力已從雙北延伸至全台核心城市。依據全新「旭集台中大遠百店」空間與人潮預估，台中店全年營收可望達5.5億元，將躍居集團第二高營收門店，成為饗賓集團「店后」，僅次於位於台北101的「饗 A Joy」。

饗賓表示，「旭集台中大遠百店」不只是單一據點擴張，而是完善全台品牌版圖的重要布局。隨著高端百匯市場從雙北擴展至中台灣，集團將持續透過多品牌、多價位、多情境策略深耕高端餐飲市場，持續朝「餐飲界 LVMH」願景邁進，鞏固集團在台灣百匯市場的領導地位。

旭集 營收 台中

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