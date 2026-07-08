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陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園 圖／台灣房屋提供
陶朱隱園 圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

觀察今年預售和成屋單價破200萬的豪宅交易，共分布在11個社區，交易筆數合計28筆，社區名單包括今年單價王「One Park Taipei元利信義聯勤」的285萬，陶朱隱園居次，松山區的「勤美璞真城仰」233.4萬居預售豪宅之首，名列今年整體排行單價第三名。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「陶朱隱園」超高規格規劃，引起國際矚目，屬台北市具有話題性和地段優勢的指標豪宅。由於該社區的賣方分別有中工及亞太工商聯，不同賣方對於成本考量、價格定位的想法不盡相同；加上陶朱隱園螺旋式的設計，讓每戶的坐向、視野都具獨特性，因此即便是同樓層的戶別，衡量價格的標準也並非等量齊觀。

張旭嵐分析，豪宅之於部分高端客層多半，非單純自住考量，社交性、收藏性、資產配置和商業互利，都是評估重點。今年AI產品帶動整體科技業上下游發展，股市暢旺也助攻許多投資人資產翻倍，不少高端族群也頗有餘裕做股房的資產配置，因此商用不動產或豪宅，都是置產布局目標。

今年目前計有7個預售建案登上200萬俱樂部，包括「吾雙」、「勤美璞真城仰」、「西華璞園」、「德運安和」、「德運元鼎」及「永陞信義安和案」，其中「德運安和」、「德運元鼎」及「吾雙」，總坪數都不到百坪，與以往高單價豪宅幾乎由百坪大宅洗榜的態勢略有不同。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這些建案多半經由危老、都更取得基地，整合成本高，加上地處大安、松山等蛋黃區心臟地帶，且不乏與星級飯店攜手提供高端物業管理的個案，為房價增添更高的可塑性及保值性。而部分中坪數個案挺進榜單，顯示精華地段的豪宅漸有「精巧化」趨勢，尤其新貴富豪社交活動多、家戶人口少，相較於空間大小，更重視建案的地段便利性與軟性規劃，使品牌性強的中坪數豪宅能見度漸增。

2026年上半年200萬俱樂部豪宅單價排行
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豪宅 陶朱隱園 台北市

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