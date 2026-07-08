颱風逼近！量販通路備貨大增 萬家福增2.4倍

巴威颱風逐步逼近台灣，民眾提前採買防颱物資，帶動量販通路備貨全面升級。全聯、大全聯、萬家福與樂家康，以及愛買均啟動防颱備貨機制，其中萬家福、樂家康生鮮蔬果備貨量較平日提高2.4倍，全聯、大全聯蔬果及魚肉備貨增加一倍，愛買則將民生商品及生鮮蔬果備貨提升約三成，全力穩定供貨、降低缺貨風險。

全聯表示，因應颱風可能帶動採購需求，已針對蔬果、魚肉等生鮮商品加強備貨，整體備貨量較平日增加一倍，同時推出蔬菜、肉品、水產及水果等限時優惠，並透過全聯小時達提供線上採買服務，每週三全館滿199元免運，另針對泡麵、冷凍食品、飲料及零食祭出福利點回饋，減少民眾風雨中外出採買需求。

大全聯同步強化備貨，除生鮮貨源充足外，也針對蔬菜、水果、海鮮及肉品推出限時優惠，並透過大全聯小時達提供指定生鮮商品福利點回饋，希望滿足消費者一次購足需求。

萬家福量販與樂家康超市則宣布啟動颱風備貨機制，生鮮蔬果總備貨量提升至平日2.4倍、總備貨達180噸，其中葉菜類由15萬包提高至30萬包，高麗菜、根莖類、花菜類及菇蕈類等耐放蔬菜備貨量也同步大幅增加，以因應颱風期間需求攀升。此外，業者也推出有機葉菜、高麗菜及多項履歷蔬菜優惠，希望穩定民生採購需求。

愛買表示，全台門市已提前備妥防颱物資，民生商品及生鮮蔬果整體備貨量較平日增加約三成，並自9日起推出洋蔥、馬鈴薯、高麗菜、有機葉菜等耐放蔬菜優惠，同時增加魚片、安康魚等冷凍及冷藏蛋白質商品供應，方便民眾一次採買、居家備餐。

業者表示，將持續密切關注颱風動態及各地供貨情形，適時調整物流配送及補貨機制，確保民生物資供應穩定，滿足消費者防颱採購需求。