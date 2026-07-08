六張犁坐擁大安、信義雙商圈機能 逾350億建設利多強勢注入

六張犁生活圈不僅緊鄰北醫商圈，更串聯信義計畫區與敦南金融商圈，生活與產業機能兼備，逾350億元開發利多發酵，醫療聚落效應擴大，長線增值潛力備受期待。坐落於此核心地段的預售新案「新濠信義」，甫登場便成為區域房市指標。

推動六張犁價值升級的核心動力，來自國家與壽險資金的進場。國家住都中心主導「信義犁和案」投入255億元，由台北醫學大學進駐，整合全齡照護資源，打造智慧健康社區；凱基人壽以101億元取得「陸保廠C基地地上權案」，兩案合計達356億元、面積逾3.8公頃的開發規模，從醫療聚落、居住品質與複合機能三個面向，全面重塑六張犁的城市樣貌。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，觀察六張犁市場供給以屋齡30-40年為主，成交單價落在80-95萬之間；而屋齡2年內的「潤泰信義」成交單價達130萬，反映區域新成屋供給稀少，也凸顯蛋黃區新案在產品條件、地段機能與資產保值性上的市場支撐。

除自住需求外，六張犁租屋市場發展蓬勃，受惠於醫療聚落與金融商圈環伺，許多高階白領為了就近通勤，選擇在此租屋。然而，租金近五年漲幅高達7成，今年平均租金已飆升至單坪約2,500元。這群具備經濟實力的醫療、金融與科技菁英，面臨高昂租金壓力，認為與其幫房東繳房貸，不如將租金轉化為置產資金。在租不如買的共識發酵下，主打10至26坪、輕總價門檻的預售案「新濠信義」公開便成為市場焦點，承接這波自住與置產買盤。

六張犁除了共享大安與信義雙區豐富的生活機能外，以捷運六張犁站為交通核心，文湖線完整覆蓋科技、金融與醫療三大就業走廊。且有別於都市難以避免的嘈雜，六張犁巷弄內保有寧靜氛圍，坐擁超過3,000坪「景勤2號公園」，是台北市中心少見兼具便利與靜謐的居住選擇。