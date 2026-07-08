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貿七國宅735戶確定改建 信義房屋看好碧湖商圈迎新局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋專案經理張哲瑋表示，內湖區碧湖一帶不僅具景觀，交通與生活機能兼具，一直是內科族尋屋的熱門地點之一。（圖:信義房屋提供）
信義房屋專案經理張哲瑋表示，內湖區碧湖一帶不僅具景觀，交通與生活機能兼具，一直是內科族尋屋的熱門地點之一。（圖:信義房屋提供）

台北市民辦都更再創紀錄－內湖貿七國宅逾4400坪基地，確認由璞真建設操刀改建，是台北近年最大規模民辦都更案。信義房屋專家分析，此案景觀機能兼具，未來成案將有機會刺激碧湖商圈都更動能，湖光國宅等周邊案件也在醞釀中。

貿七國宅坐落於內湖區碧湖畔，距捷運文德站步行僅5分鐘，由於屬封閉型社區，地形內凹，加上屋齡高，因此雖在熱門地段，詢問度並不特別熱烈。社區整體基地面積4400坪、全區共30棟5層樓公寓，未來建商預計改建為兩棟地上34層、一棟地上28層住宅，總戶數達735戶，外界看好單價可望達150萬元。

碧湖商圈物件類型多元，包括小公寓、大公寓、電梯2-4房都有，也有透天別墅，因為離內科近，經常釋出就秒殺。商圈內熱門產品是兩房電梯大樓，單價大概在100萬到120萬之間，總價視涵蓋車位與否，大概落在2300萬到3000萬之間。因為距離內湖科學園區近，購屋族群以內科族或是內湖在地人居多。

信義房屋文德店專案經理張哲瑋表示，案件所在的碧湖商圈離內湖另兩個熱門商圈港墘與湖光很近，共享其生活機能，採買有位文德路巷內的黃昏市場，早市亦有737巷與湖光市場，其中737巷更可涵蓋消夜時段，生活所需幾乎在半徑一公里內、步行皆可達；交通部分有捷運文湖線與綿密的公車網路，生活相當便利，商圈學區屬內湖高中、內湖國中、內湖國小，都是北市不錯的學校。

針對預算較有限，但想找文德一帶電梯產品的族群，張哲瑋推薦可參考同樣位於碧湖畔的「西湖園」社區，單價約落在60萬到68萬之間，社區格局相當多元，從小兩房、樓中樓三房兼具，坪數橫跨17坪到86坪，部分有面湖景觀，住戶大多為自住客，在商圈內可說是公寓價格買電梯，CP值佳。

若是首購族，張哲瑋建議可鎖定陽光街92巷一帶的「陽光花墅」，屋齡45年左右、坪數在19到27坪之間的兩房公寓，距離捷運300公尺左右，目前單價約在63萬到65萬左右，總價大多2000萬內，甚至有機會在1300萬左右就能購入近捷運、台北市門牌的物件。

張哲瑋分析，內湖地區生活機能成熟，又有捷運，加上內科位於此，鄰近的港墘、文德、內湖三站都是很熱門的尋屋地點。區域新案量不多，特別是總價帶落在4000萬左右的新產品，在這一帶相當稀缺，張哲瑋觀察，貿七未來價位總價可能就落在這個水平，對屬意在此處購屋的民眾相當有吸引力；加上合作對象璞真建設為在地知名豪宅「碧湖畔」的建商，成屋建案不只增加民眾品牌信心度，更帶起期待感，對當地其他都更案或多或少也有鼓舞作用，後續文德站附近另有湖光國宅亦正在醞釀中，預估近幾年內湖區都更案可能會陸續增加。

信義房屋 內湖 都更

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