臺南市第2季房市續呈盤整 永康新屋交屋量居全市之冠

臺南市地政局今（8）日公布第2季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈現盤整格局。第2季土地買賣筆數為9,540筆，較上季增加4.02%，較去年同期減少6.54%；建物買賣棟數為4,835棟，較上季減少2.20%，較去年同期減少14.35%。

其中，建物辦竣第一次登記後移轉棟數為1,872棟，占全市建物買賣棟數38.72%，顯示新成屋交屋仍持續支撐市場交易量。值得注意的是，永康區受惠於新建案集中交屋，本季建物買賣移轉量較去年同期大幅成長97.90%，重返全市交易熱區首位，成為本季房市最受矚目的亮點。

進一步觀察各行政區交易情形，本季建物買賣移轉量以永康區944棟居全市之冠，占全市交易量近兩成，較上季增加57.33%，其中新屋移轉占比達54.34%，超過半數交易來自新建案辦竣第一次登記後移轉，顯示集中交屋為本季交易量大幅成長的主要原因。

安南區以557棟排名第二，較上季增加3.34%，交易表現維持平穩；東區476棟排名第三，較上季增加23.00%，在部分新成屋交屋帶動下，交易量較前一季回升；仁德區391棟排名第四，新屋移轉占比高達70.33%，為全市最高，顯示區內交易以新成屋交屋為主。相較之下，歸仁區及安平區本季交易量則較上季分別減少62.44%及39.18%，推測與前期大型建案交屋效益趨緩有關。

市長黃偉哲表示，臺南近年受惠於南部科學園區產業聚落持續發展，並積極推動永康創意設計園區、沙崙智慧綠能科學城等重大建設，不斷提升城市競爭力與生活品質，也帶動住宅市場長期發展動能。雖然近期房市交易受信用管制及金融授信政策影響而趨於理性，但在產業發展、公共建設及人口移入等長期利多支撐下，臺南房市基本面仍然穩健，市府將持續打造宜居宜業環境，促進不動產市場健全發展。

地政局長陳淑美表示，本季土地買賣筆數由上季下滑轉為小幅成長，顯示市場對具發展潛力區域仍保持一定關注；建物交易量雖較上季略減，但新成屋交屋仍是支撐市場交易的重要來源，尤其永康、仁德等行政區表現更為明顯。整體而言，在央行信用管制及房貸政策持續影響下，市場交易節奏並無太大變動，買賣雙方對價格仍處於調整階段，短期內房市仍將維持盤整格局。建議民眾購屋前應依自身居住需求及財務能力審慎評估，理性規劃購屋決策。