快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

臺南市第2季房市續呈盤整 永康新屋交屋量居全市之冠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺南市第2季房市續呈盤整，永康區新屋交屋帶動，交易量居全市之冠。照片／臺南市地政局提供
臺南市第2季房市續呈盤整，永康區新屋交屋帶動，交易量居全市之冠。照片／臺南市地政局提供

臺南市地政局今（8）日公布第2季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈現盤整格局。第2季土地買賣筆數為9,540筆，較上季增加4.02%，較去年同期減少6.54%；建物買賣棟數為4,835棟，較上季減少2.20%，較去年同期減少14.35%。

其中，建物辦竣第一次登記後移轉棟數為1,872棟，占全市建物買賣棟數38.72%，顯示新成屋交屋仍持續支撐市場交易量。值得注意的是，永康區受惠於新建案集中交屋，本季建物買賣移轉量較去年同期大幅成長97.90%，重返全市交易熱區首位，成為本季房市最受矚目的亮點。

進一步觀察各行政區交易情形，本季建物買賣移轉量以永康區944棟居全市之冠，占全市交易量近兩成，較上季增加57.33%，其中新屋移轉占比達54.34%，超過半數交易來自新建案辦竣第一次登記後移轉，顯示集中交屋為本季交易量大幅成長的主要原因。

安南區以557棟排名第二，較上季增加3.34%，交易表現維持平穩；東區476棟排名第三，較上季增加23.00%，在部分新成屋交屋帶動下，交易量較前一季回升；仁德區391棟排名第四，新屋移轉占比高達70.33%，為全市最高，顯示區內交易以新成屋交屋為主。相較之下，歸仁區及安平區本季交易量則較上季分別減少62.44%及39.18%，推測與前期大型建案交屋效益趨緩有關。

市長黃偉哲表示，臺南近年受惠於南部科學園區產業聚落持續發展，並積極推動永康創意設計園區、沙崙智慧綠能科學城等重大建設，不斷提升城市競爭力與生活品質，也帶動住宅市場長期發展動能。雖然近期房市交易受信用管制及金融授信政策影響而趨於理性，但在產業發展、公共建設及人口移入等長期利多支撐下，臺南房市基本面仍然穩健，市府將持續打造宜居宜業環境，促進不動產市場健全發展。

地政局長陳淑美表示，本季土地買賣筆數由上季下滑轉為小幅成長，顯示市場對具發展潛力區域仍保持一定關注；建物交易量雖較上季略減，但新成屋交屋仍是支撐市場交易的重要來源，尤其永康、仁德等行政區表現更為明顯。整體而言，在央行信用管制及房貸政策持續影響下，市場交易節奏並無太大變動，買賣雙方對價格仍處於調整階段，短期內房市仍將維持盤整格局。建議民眾購屋前應依自身居住需求及財務能力審慎評估，理性規劃購屋決策。

房市 東區 土地

延伸閱讀

該回來了！北市房仲理事長：股市追獲利、房市守財富

上半年廠房物流交易近千億 超去年全年、科學園區廠房包下近半成交額

台達電預期上季營收創新高

旺宏營收／6月69.56億元、年增216.09% 第2季營收季增逾8成

相關新聞

無人機前五月出口大爆發、年增20倍 雷虎、長榮航太雙創新高

立法院會3日已將行政院版、國民黨版與民眾黨版的無人機條例草案，交經濟、外交及國防、財政3委員會審查。法人認為，無論是以哪一種版本為主要基礎，國內無人機產業供應鏈都可望實質受惠。無人機概念股強勢表態，長榮航太、雷虎雙雙創下歷史新高，其中長榮航太漲停鎖死，中光電盤中漲逾5%，和成也創波段新高。

台北豪宅200萬俱樂部 11社區大比拼

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

旭集台中店開幕！年營收戰5.5億元躍饗賓「店后」

饗賓集團（7883）全台高端百匯版圖正式到位。旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」第8家分店，將於7月9日進駐台中大遠百，也是旭集台中首店。旭集台中大遠百店佔地469坪、規劃367個席位，依據店型規模與商場人潮條件推估，全年營收目標上看5.5億元，可望躍居旭集第二高營收門店，成為饗賓集團「店后」，僅次於位於台北101、年營收逾8.5億元的「饗 A Joy」，象徵饗賓高端百匯布局從雙北延伸至中台灣核心城市，正式串聯北、中、南三大高端消費市場。

陶朱隱園再賣一戶！今年200萬俱樂部 這豪宅單價第一

台灣房屋集團實價登錄最新資料，超豪宅「陶朱隱園」再現交易，今年4月3樓戶346.92坪以總價8.35億元售出，單價270.5萬元，成為今年最高總價豪宅交易。目前實價登錄已揭露「陶朱隱園」三筆交易，最高單價為17樓的364萬，最低單價則是去年交易同為3樓的216.2萬，最新揭露的交易270.5萬暫居該社區第二高單價。

颱風逼近！量販通路備貨大增 萬家福增2.4倍

巴威颱風逐步逼近台灣，民眾提前採買防颱物資，帶動量販通路備貨全面升級。全聯、大全聯、萬家福與樂家康，以及愛買均啟動防颱備貨機制，其中萬家福、樂家康生鮮蔬果備貨量較平日提高2.4倍，全聯、大全聯蔬果及魚肉備貨增加一倍，愛買則將民生商品及生鮮蔬果備貨提升約三成，全力穩定供貨、降低缺貨風險。

臺南市第2季房市續呈盤整 永康新屋交屋量居全市之冠

臺南市地政局今（8）日公布第2季土地及建物買賣移轉統計資料，本季整體房市交易仍呈現盤整格局。第2季土地買賣筆數為9,540筆，較上季增加4.02%，較去年同期減少6.54%；建物買賣棟數為4,835棟，較上季減少2.20%，較去年同期減少14.35%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。