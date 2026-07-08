環狀線齊發！ TOD聯開案促都市發展引擎 捷運局強調這點是核心

捷運環狀線如火如荼施工，除了建構捷運系統外，轉乘樞紐站點的聯開案也備受矚目，捷運局今下午將舉辦北環段Y20站土地開發案招商。捷運局強調，轉乘樞紐站是落實TOD，並非單純土地開發，而是在提升公共運輸下，帶動人流及物流，創造就業、促進產業進駐及周邊都市計畫。

環狀線沿線有許多交會站點，包含板橋站、新北產業園區站、頭前庄站等，針對轉乘樞紐的開發潛力。捷運工程局表示，捷運轉乘樞紐站是落實TOD（大眾運輸導向發展）、帶動城市發展的重要節點，由於具備多路線串聯優勢，提升公共運輸使用之外，也會聚人流、物流及商業活動，創造告高土地使用效益。

捷運局說，市府評估轉乘樞紐站的開發潛力時，並非僅考量基地規模，而是從交通可及性、路網串聯效益、產業發展潛力、周邊都市機能及都市更新需求等面向進行整體評估，透過捷運土地開發，讓每一個轉乘樞紐在完整軌道路網下，都能成為帶動產業、生活及城市發展的重要核心。

捷運局說，以北環段為例，未來Y26站與淡水信義線士林站轉乘，將強化士林地區與北投士林科技園區、內湖科技園區之間的交通連結，提升區域可及性，帶動產業、商業及生活機能發展；Y21站與中和新蘆線徐匯中學站轉乘，則可強化蘆洲地區與臺北市核心區域的串聯，透過轉乘便利性及聯合開發機會，促進地方發展及都市機能提升。

此外，為確保大型聯開案不只是帶動房地產開發，而是創造就業、促進產業進駐及周邊都市計畫。捷運局強調，捷運聯合開發並非單純土地開發，而是捷運建設的重要一環。市府透過聯合開發取得車站、出入口、通風井及轉乘設施等捷運所需空間，同時兼顧地主開發權益，採取公私協力方式推動，並結合TOD政策進行整體規畫。

捷運局說，透過都市計畫及都市設計審議，市府可引導基地導入商辦、住宅、社會住宅、商業服務及公共設施等多元機能，以金城機廠暨莒光站土地開發案、雙子星大樓C1/D1土地開發案為例，均是結合捷運設施與土地開發進行整體規畫。

捷運局說，金城機廠案透過機廠空間整合，打造兼具交通、開放空間及公共服務功能的新發展節點，帶動中和地區再發展，而雙子星C1/D1案則結合大型交通樞紐優勢，導入商業、辦公及公共服務機能，打造西區門戶重要地標，帶動周邊土地活化、產業進駐及都市更新。

捷運局強調，市府推動捷運聯開案，重視的不只是開發量體或土地價值，更重要的是透過TOD理念，創造就業機會、提升生活品質、促進產業發展，讓捷運建設成為帶動城市永續發展的重要引擎。