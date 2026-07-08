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信義犁和公辦都更招商 北醫承租4,500坪導入醫療托育

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市信義犁和案公告招商。國家住都中心提供
北市信義犁和案公告招商。國家住都中心提供

國家住都中心「信義犁和」公辦都更案8日起正式招商，徵求出資人至11月12日止，預估投資金額至少285億元。本案位於台北市信義區吳興六張犁地區，更新完成後，東側基地將規劃作為社會住宅，並由臺北醫學大學承租部分空間，導入醫療照護、托育及人才培育等機能。

國住都表示，本案採權利變換方式實施，基地面積約2萬2,780平方公尺，範圍涵蓋信安街67巷、信安街、信安街103巷及吳興街220巷所圍街廓，包括東、西兩側基地及周邊未開闢計畫道路。由於國家住都中心及公有土地持有比例超過九成，可降低整合難度，加速更新推動。

為確保建築品質，國家住都中心要求出資人提出的開發規劃方案，申請建築容積獎勵須高於60.5%，建築結構至少採鋼骨鋼筋混凝土（SRC）施工，並符合第三級建材設備標準。

此外，開發方案須以取得銀級以上綠建築標章、銀級以上智慧建築標章、近零碳建築1+級及耐震標章等認證為目標，透過節能、智慧及耐震設計，提升建築品質及居住環境。

在權益分配方面，本案採跨區權利變換方式辦理。更新後，公有土地管理機關、私有土地所有權人及出資人將選配西側基地房地及車位；國家住都中心則選配東側基地全部房地及車位，未來規劃作為社會住宅使用，以增加社會住宅供給。

國家住都中心指出，東側基地內約4,500坪空間已由財團法人臺北醫學大學取得承租資格，未來將規劃醫療照護、托育服務及人才培育等設施，提供社區及周邊居民相關服務。

本案招商採一次申請、二階段審查方式辦理評選，公告徵求出資人至11月12日止。

都更 公辦都更 北醫

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