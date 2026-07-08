台股大怒神狂震 李同榮：三種資金回流房市、兩類續守股市

AI浪潮帶動下，近一年台股大幅飆升，漲幅高達一倍以上，吸引龐大市場資金投入。然而，房市卻呈現量縮、價緩跌的整理格局，形成明顯的「股強房弱」現象。不過，近期股市震盪，也引起是否資金回流房市一說，房市趨勢專家李同榮認為，若股市震盪修正，有二種資金會續守股市或其他投資，另有三種資金，在房價合理修正下，才會逐步回流房市。

李同榮指出，近年大量資金集中股市，不僅排擠房市資金動能，也造成不少原本計畫購屋的民眾延後進場。部分首購族與換屋族將自備款暫時投入股市，希望先累積更多資金再購屋；更有部分投資人同時背負房貸、增貸與融資、信貸等「四貸同堂」的高槓桿操作，使市場風險逐步升高。

因此，當股市進入高檔震盪，甚至出現適度修正時，市場最關心的問題就是，退場資金是否會回流房市，李同榮認為，答案介於兩者之間，市場將呈現「三長兩短」的資金分化現象。股市若良性修正，在「三長兩短」效應下，兩種資金續守股市或其他投資，有三種資金逐步回流房市。

李同榮提出，所謂「三長」，是指有三類資金具有回流房市的可能；「兩短」，則是有兩類資金即使退出股市，也未必會投入房市。

首先，兩種股市退場資金，不會流入房市。

第一種：長年深耕股市的老股民。這群投資人本來就以股票市場為主要投資舞台，擁有成熟的投資邏輯與操作經驗。即使股市短線修正，他們多半選擇其他投資或等待下一波行情，而非轉進房市，因此資金流向改變的機率並不高。

第二種：新生代少年股神。近一年AI熱潮創造不少獲利驚人的年輕投資人。這群族群具有較高的風險承受能力，也享受資本市場帶來的高報酬，即使經歷修正，仍多半會選擇繼續留在股市等待下一次機會，而非投入流動性較低的房地產。

而在房市合理下修下，有三種資金，將逐步回流房市：

第一種：遞延的首購資金。不少首購族因房市信用管制及市場觀望氛圍，將原本準備購屋的自備款暫時投入股市。當股市已有相當獲利，加上市場修正時，這筆資金完成階段性任務後，最終仍將回到原本的購屋計畫，回流房市。當然也有極少數資金因嚐到快速累積財富的甜頭而選擇續留股市。

第二種：遞延的換屋資金。不少換屋族因第二戶貸款限制、貸款成數降低等因素，暫緩換屋計畫，並將資金轉向股市投資。若股市累積獲利，反而更容易補足換屋所需自備款，提高購屋能力，因此這類資金回流房市的機率相當高。

第三種：資產配置型資金。成熟投資人最重視的是資產配置，而非單一市場的漲跌。當股市已有可觀獲利後，往往會將部分獲利轉向不動產，將原本屬於「機會財」的股票收益，轉化為較具保值功能的「資產財」。這類資金不會全部流入房市，但會逐步增加房地產配置比重。

李同榮分析，如果房價仍明顯偏高、信用管制依舊嚴格、貸款條件沒有改善，或市場仍瀰漫下跌預期，即使股市修正，資金也可能選擇停留在現金、債券、ETF或其他金融商品，而不會急於投入房市。相反地，若房價已完成合理修正、交易量逐步回溫、政策開始朝向適度鬆綁，加上市場預期房價跌幅有限，房市便會重新具備吸引力，三類資金便可能陸續回流。

李同榮指出，未來一年，股市將維持高檔震盪或良性修正格局，部分獲利資金將開始重新思考資產配置。房市雖然仍處於修正循環，但若政策逐步回歸正常、價格修正接近尾聲，市場將迎來首購、換屋與資產配置三股資金的逐步回流，這也將成為下一波房市止跌回穩的重要力量。然而更重要的是「股市修正，不代表資金必然流入房市；只有當房市完成價值修正，獲利了結的資金才會逐步回流。