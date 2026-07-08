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該回來了！北市房仲理事長：股市追獲利、房市守財富

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台北房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表表示，台股走到現在，高報酬伴隨高風險已成市場常態。相較之下，房市已逐步走出政策陰影，市場正進入「量縮、價穩、利空出盡」的新平衡。

蘇金城表示，今年全台買賣移轉棟數估約28萬棟，雖仍處近年低量，但低量代表的是市場回歸基本面，而非景氣崩跌，對自住族、長期置產及資產傳承需求而言，股市追獲利、房市守財富，現在正是回頭布局台北房市重要時機。

以市場交易表現來看，六都6月建物買賣移轉棟數合計18,306棟，較5月增加11%；今年上半年累計97,438棟，較去年同期減少2.8%，雖仍處低量盤整，但跌幅已逐步收斂。

台北市6月交易量月增4.4%，上半年更逆勢年增2.8%，優於桃園、台中及台南等都會區，顯示市場並非依賴交屋潮支撐，而是建立在穩定的自住需求、換屋需求及資產保值需求之上。

他表示，央行第二季理監事會維持利率及選擇性信用管制政策，短期內雖不利投資炒作，但也代表市場規則已趨明朗。房市最大利空並非不友善的政策，而是不確定性。當政策方向確立，市場反而更容易形成新的價格平衡。

而投機需求受政策壓抑而退場後，房地產重新回到居住需求與長期資產配置本質，買方擁有更多時間看屋、比較產品與價格，也有更大的議價空間，市場正逐步走向健康發展。

蘇金城表示，今年全年建物買賣移轉棟數仍處低點，然而，回顧歷史，每一次市場交易量降至低點，往往也是價格逐漸完成修正、籌碼重新沉澱的重要階段。

市場由熱轉冷，最大的改變不是需求消失，而是「買方市場」的鞏固。對真正有自住需求或長期置產規劃的民眾而言，現在反而是近年少見可以從容看屋、理性議價、精準挑選產品的黃金窗口。

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