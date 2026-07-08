晨暉營收／6月3.36億、年增3.5倍 三大業務齊發+法規紅利助功

晨暉（1271）8日公告6月營收3.36億元，年增356.81%。公司表示，5月營收受惠美國好市多促銷活動帶動出貨，墊高單月基期，6月營收雖較上月回落，整體表現仍符合公司預期。隨著保健原料、品牌產品與通路業務同步推進，未來單月營收有望維持在2.5億元以上，並隨新品導入、國際客戶拉貨及品牌通路放大逐步向上。

另一方面，歐盟紅麴Monacolins禁用草案已進入最後審查階段，全球傳統紅麴市場正面臨結構性重整，晨暉旗下不含Monacolin K的專利紅麴原料Ankascin 568-R，可望藉此掌握國際替代需求，成為公司布局全球代謝健康市場的重要成長主軸。

今年5月歐盟成員國已投票通過「禁止食品與膳食補充品使用源自紅麴之 Monacolin K」的法規草案，該案預計於今年下半年正式公告，屆時 Monacolin K 將被列入歐盟第 1925/2006 號法規附件 III 的 A 部分（即禁用物質清單）。依官方規劃，法規發布後將設有一年的過渡期，供已上市的既有庫存進行調整與清倉。此舉意味著未來所有含有 Monacolin K 的紅麴產品將無法在歐盟境內合法販售，相關廠商將面臨退出歐洲市場或全面重整配方的巨大壓力。

晨暉的Ankascin 568-R為全球唯一通過美國FDA NDI認證、且完全不含Monacolin K的紅麴原料，具備成分安全與可控發酵的製程特性。隨著含Monacolin K的競品陸續退出歐洲市場，「降血脂但不含Monacolin K」的原料需求可望逐步浮現，Ankascin 568-R具備合規優勢；惟實際轉單規模、時程與定價仍待市場驗證。晨暉指出，目前已有經銷商將原料帶往歐洲與美國洽談導入，其中以受法規直接牽動的歐洲詢問度較高，惟相關接觸多屬初期階段，尚未產生具體訂單。

Ankascin 568-R的優勢在於原料開發團隊潘子明教授耗時十餘年選育的專利菌株NTU568，經固態發酵產生Monascin與Ankaflavin，機轉與Monacolin K截然不同，兼具調節血脂、血糖與抗氧化的目的，且不與史他汀類藥物交互作用，並以專利製程去除具腎毒性的橘黴素（citrinin）。此一結合專利菌株、發酵技術、FDA NDI與逾140篇SCI實證的優勢，同業短期內難以複製。

除了法規紅利外，集團旗下國際運動保健品牌威德（Weider）全新「檸檬酸鈣基動力配方」近日亦於全台逾580家門市、會員逾700萬人的屈臣氏獨家上市。新品以10種營養成分搭配1項專利成分的「10+1全方位複合配方」，可望為壯世代提供更全面的保養選擇。

法人表示，晨暉6月營收回歸常態、符合預期，顯示WGN併入後營運基礎穩健；下半年禁令一旦上路，Ankascin 568-R在歐、美的替代需求可望顯現，加上威德全球通路放量，晨暉營運結構有望加速升級為高附加價值的全球保健品牌平台。