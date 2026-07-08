永康交屋潮爆發！台南房市第2季重返交易王 年增近1倍

台南市政府地政局公布2026年第2季土地及建物買賣移轉統計，整體房市交易仍維持盤整格局。土地買賣筆數較上季小幅回升，但建物買賣棟數持續下滑，其中永康區受惠於新建案集中交屋，交易量較去年同期大增近一倍，重返全市交易熱區第一名，成為本季房市最大亮點。

根據統計，第2季土地買賣共9540筆，較上季增加4.02%，但較去年同期減少6.54%；建物買賣4835棟，較上季減少2.20%，年減14.35%，顯示市場仍受央行信用管制及房貸政策影響，交易動能未明顯回溫。

值得注意的是，本季建物辦竣第一次登記後移轉（新成屋交屋）共1872棟，占整體建物交易量38.72%，顯示新建案交屋仍是支撐市場交易的主要力量。

各行政區交易量方面，永康區以944棟居冠，占全市近兩成，較上季增加57.33%，較去年同期更大幅成長97.90%。其中，新屋移轉占比達54.34%，超過半數交易來自新建案交屋，成為推升交易量的主因。

安南區以557棟排名第二，較上季增加3.34%，交易維持平穩；東區476棟居第三，較上季增加23%，受部分新成屋交屋帶動，交易量回升；仁德區391棟排名第四，新屋移轉占比高達70.33%，為全市最高，顯示區內交易以新成屋交屋為主。

相較之下，歸仁區及安平區因前期大型建案交屋效益減弱，本季交易量分別較上季減少62.44%及39.18%，交易明顯降溫。

地政局長陳淑美表示，本季土地交易由上季下滑轉為小幅成長，反映市場對具發展潛力區域仍有一定信心；建物交易雖略減，但永康、仁德等地新成屋交屋持續支撐市場。在央行信用管制及金融授信政策未鬆綁下，買賣雙方對價格仍處於調整階段，預期短期內房市仍將維持盤整，建議民眾依自身需求及財務能力審慎規劃購屋。

市長黃偉哲表示，台南近年受惠於南部科學園區產業聚落持續發展，以及永康創意設計園區、沙崙智慧綠能科學城等重大建設推動，持續提升城市競爭力與居住環境，帶動住宅市場長期需求。雖然近期房市受信用管制及授信政策影響而趨於理性，但在產業發展、公共建設及人口移入等基本面支撐下，台南房市長期發展仍具韌性。