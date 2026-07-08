股市震盪修正 李同榮：「三種資金」會回流房市

近一年來，在AI資本化浪潮帶動下，台灣股市大幅飆升，漲幅高達一倍以上，吸引龐大市場資金投入。然而，房市卻呈現量縮、價緩跌的整理格局，形成明顯的「股強房弱」現象。

股市近期震盪，不少業者表示，股市若修正，資金會流入股市。房市趨勢專家李同榮表示，有二種資金會續守股市或其他投資，另有三種資金，在房價合理修正下，將逐步回流房市。

李同榮指出，近年大量資金集中股市，不僅排擠房市資金動能，更讓部分首購族與換屋族將自備款暫時投入股市不少人甚至同時背負房貸、增貸與融資、信貸等「四貸同堂」的高槓桿操作，使市場風險逐步升高。

因此，當股市進入高檔震盪，甚至出現適度修正時，市場最關心的問題是，退場資金是否會回流房市？他認為，答案介於兩者之間，股市若良性修正，兩類資金續守股市或其他投資，有三種資金逐步回流房市。

股市退燒不會流入房市的兩種資金是：

第一種：長年深耕股市的老股民

這群投資人本來就以股票市場為主要投資舞台，擁有成熟的投資邏輯與操作經驗。即使股市短線修正，他們多半選擇其他投資或等待下一波行情，而非轉進房市，因此資金流向改變的機率並不高。

第二種：新生代少年股神

近一年AI熱潮創造不少獲利驚人的年輕投資人。這群族群具有較高的風險承受能力，也享受資本市場帶來的高報酬，即使經歷修正，仍多半會選擇繼續留在股市等待下一次機會，而非投入流動性較低的房地產。

另一方面，在房市合理下修下，有三種資金，將逐步回流房市：

第一種：遞延的首購資金

不少首購族因房市信用管制及市場觀望氛圍，將原本準備購屋的自備款暫時投入股市。當股市已有相當獲利，加上市場修正時，這筆資金完成階段性任務後，最終仍將回到原本的購屋計畫，回流房市。當然也有極少數資金因嚐到快速累積財富的甜頭而選擇續留股市。

第二種：遞延的換屋資金

不少換屋族因第二戶貸款限制、貸款成數降低等因素，暫緩換屋計畫，並將資金轉向股市投資。若股市累積獲利，反而更容易補足換屋所需自備款，提高購屋能力，因此這類資金回流房市的機率相當高。

第三種：資產配置型資金

成熟投資人最重視的是資產配置，而非單一市場的漲跌。當股市已有可觀獲利後，往往會將部分獲利轉向不動產，將原本屬於「機會財」的股票收益，轉化為較具保值功能的「資產財」。這類資金不會全部流入房市，但會逐步增加房地產配置比重。

李同榮分析，如果房價仍明顯偏高、信用管制依舊嚴格、貸款條件沒有改善，或市場仍瀰漫下跌預期，即使股市修正，資金也可能選擇停留在現金、債券、ETF或其他金融商品，而不會急於投入房市。

相反地，若房價已完成合理修正、交易量逐步回溫、政策開始朝向適度鬆綁，加上市場預期房價跌幅有限，房市便會重新具備吸引力，三類資金便可能陸續回流。

李同榮指出，未來一年，股市將維持高檔震盪或良性修正格局，部分獲利資金將開始重新思考資產配置。

房市雖然仍處於修正循環，但若政策逐步回歸正常、價格修正接近尾聲，市場將迎來首購、換屋與資產配置三股資金的逐步回流，這也將成為下一波房市止跌回穩的重要力量。

然而更重要的是「股市修正，不代表資金必然流入房市；只有當房市完成價值修正，獲利了結的資金才會逐步回流。