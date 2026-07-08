百貨上半年紅通通 新光三越業績年增逾20%

暑假消費旺季即將登場，各大百貨也陸續公布上半年營運成績單。包括新光三越、遠百（2903）、SOGO、巨城及Global Mall今年上半年業績全面優於去年，其中新光三越年增逾20%、Big City遠東巨城成長10.8%、Global Mall成長10%、遠東SOGO成長9.5%，遠百也維持約2%的穩健成長。

觀察各家百貨上半年表現，新光三越業績成長幅度居冠。除受惠整體消費動能回升外，也受到去年台中中港店比較基期較低影響；遠東SOGO則受惠股市熱絡及金價走揚帶動財富效果，精品、珠寶及黃金買氣持續升溫，其中黃金業績年增75%，成為今年成長最快的品類。Big City遠東巨城則受惠品牌改裝、話題快閃店及餐飲進駐，加上娛樂休閒消費增溫，帶動上半年業績成長10.8%；Global Mall在親子與休閒消費需求帶動下，上半年業績也成長10%。

看好今年消費買氣，今年暑假檔，各家百貨除擴大優惠回饋，也積極經營會員經濟。新光三越推出「夏天卡利HIGH」檔期，會員持指定信用卡搭配skm pay最高可享7%回饋，並新增「購物管家－新新」試算功能，透過回饋試算功能，協助會員快速比較各家銀行優惠方案。