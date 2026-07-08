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裕日車衝銷量 降價增配備
車市殺紅眼，國產車再降價，裕日車（2227）昨（7）日推出X-Trail改款，祭出降價再加配備，超值17萬元，加上舊換新補助，入門價下殺到89.9萬元，為休旅車的戰況再添一把火。裕日車總經理姚振祥指出，中型休旅車雖是車市最大級距，也是最競爭的市場，一片殺戮氛圍下，低毛利已是必然趨勢。
姚振祥指出，汽車市場的競爭相當激烈，下半年的買氣可望改善，但也因為競爭慘烈，業者必須祭出更具吸引力的條件來吸引消費者。以裕日車為例，即使許多零件來自國外，而台幣匯率已貶至32，但裕日車不僅不能反映成本，甚至進一步降價、加配備，就是希望有效提升市場買氣。預期在X-Trail改款、調整售價之後，月銷量將可來到300台。
今年休旅車競爭慘烈，油電車款Toyota RAV4與Honda的CR-V在120萬元級距廝殺，RAV4年初發表時，打出油電車和汽油車相當的售價作為號召，CR-V改款後油電車更具吸引力，此次裕日車X-Trail改款降價拚110萬元級距，降5萬加12萬元配備，主攻預算型客戶，和福特的Territory拚市，品牌、價格、配備等條件全面比拚，雖然毛利率普遍降低，但確有效帶動銷售。
中型休旅車占整體市占約22%，去年平均每個月有6,500台的銷售量，今年增至6,800台，但也是最競爭的市場，進口車型包括X-Trail e-Power、Mazda CX-5、Toyota RAV4、VW TIGUAN、KIA Sportage、Skoda Kamiq，國產車型則有X-Trail、Ford Territory、MG HS、Hyundai Tucson-L與Honda CR-V。
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