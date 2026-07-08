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車廠拚價 躍主流策略
近期以來各車廠改款新車降價加配備幾乎成為慣例，早在MG以平價、超規滿配作為訴求搶下市場之後，包括TOYOTA、福特等品牌都在改款時調整售價全力一搏，尤其去年底TOYOTA電動車 BZ4X大降價之後，BZ4X賣到沒車可賣，顯示價格對汽車銷售的影響之大。
和泰車（2207）不僅多款車調整售價加配備，近期更是以贈送吹風機、6年16萬公里延長保固促銷，有效帶動銷售，現代汽車推出VENUE特仕版，再加上購車優惠。MG則是7月入主ZS車系，即送市價25,000元的「雙前座通風座椅」，只要64.9萬元起即可輕鬆入手，成為市場上入手價最低即可擁有通風座椅配備的小型SUV。
業界指出，今年汽車售價不只普遍降低，7月的贈品也相當優惠，再加上各品牌積極推優惠的特仕版，都是希望有效帶動買氣。主要是車市仍存在許多變數，包括美製車的關稅問題、戰爭的不確定因素以及匯率變數等，都可能影響到消費者的購車意願。
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