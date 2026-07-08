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專家觀點／永續使命 始終不會改變

經濟日報／ 曾于哲

傳統財務報表核心目的之一，在於確認股東投入資本是否能夠轉化為獲利。長期以來，會計語言已是財務管理的基礎：現金、收入、存貨、機器設備、融資負債、股東權益報酬率等，提供企業財務狀況、財務績效或現金流量的重要資訊，也用作股東、投資人對於企業價值的判斷。

然而，當企業所處經營環境進入多重危機與高度不確定性的新時代，單純仰賴歷史數據已難以完整反映企業真正的價值創造能力。來自AI的技術競爭、資訊安全、人權與盡職調查、氣候變遷、能源轉型及國際地緣政治風險等多重影響因素，正持續使企業的經營表現更具動態性與不確定性。

以氣候變遷為例，野火、淹水、高溫與極端氣候所帶來的極端天氣事件風險，往往未直接反映在財務報表中，但其對營運中斷、資產減損、保險成本、供應鏈韌性與資本支出影響，卻可能影響獲利及商業模式的財務績效。

又如半導體產業中的勞資衝突與罷工事件，傳統財務報表最多只能反映停工成本與損失，卻無法衡量員工士氣、敬業度下降，及對創新技術或交付穩定性的中長期衝擊。

財務報表所反映的帳面價值（Book Value），已逐漸不足以滿足今日企業在財務管理與價值管理上的需求。企業價值愈來愈多來自商譽、韌性、人才、研發能力、技術平台、品牌信任與價值鏈中的地位。

若財務報表是一枚銅板的一面，那麼永續、治理、創新與風險韌性，便是同一枚銅板的另一面。唯有正反兩面銅板同時觀之，才有機會窺見企業的完整真實價值。

在這樣的脈絡下，國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）透過國際永續準則理事會（International Sustainability Standards Board, ISSB）推動 IFRS S1與S2，其意義並非要求企業對所有環境與社會議題承擔無止盡的揭露責任，而是要求董事會與經理人，基於善良管理人應有之注意義務，辨識哪些永續議題會在短、中、長期影響企業收入、成本、資產、負債、資金取得成本與企業價值。

對一般企業而言，這代表管理階層必須以更前瞻方式思考：哪些與氣候、技術、人權、供應鏈、人才或資安相關的議題，將在不同時間區間內，對公司帶來重大財務影響；對金融業而言，這種注意義務則更進一步延伸到其所投融資與承保對象，因為永續風險最終可能轉化為信用風險、市場風險、負債風險或承保風險。或許須整合科學（science）與AI算力（computing power），才得以發展出更具有韌性的前瞻性價值管理能力。

永續與科技雙軸轉型，本質上是一場資金重分配的賽局；舊有商業模式可能面臨系統性的價值擠壓，而新賽道則正在催生新的投資機會與工作崗位。從ISSB的觀點來看，投資人對企業未來財務展望具有知的權利。永續相關財務揭露不只是資訊揭露的技術更新，更涉及市場透明誠信、企業當責、投資人保護及公司價值創造的根本基礎。

依稀已經看見以ESG作為編製永續報告書骨幹的時代可能即將陳舊翻篇，未來ESG退去之後，企業永續工作的使命始終沒有改變——那就是「如何在多元風險與機會並存、充滿不確定性的時代持續創造價值、長遠獲利」。這不只是法遵要求，更是企業面向未來、面向資本市場、面向社會信任所必須承擔的責任。若能將永續議題中多元利害關係人期待，轉化為創新行動並實現持續獲利，正是企業家精神在這時代的最佳實踐。

（作者為安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師）

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