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陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

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每坪不到300萬元、陶朱隱園再現第三戶成交 買方全現金8.35億元入手三樓戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
北市頂級豪宅「陶朱隱園」出現第三戶成交。陶朱隱園外觀。（記者杜建重／攝影）
北市頂級豪宅「陶朱隱園」出現第三戶成交。陶朱隱園外觀。（記者杜建重／攝影）

北市頂級豪宅陶朱隱園」出現第三戶成交；據實價登錄網最新揭露，今年5月台北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」三樓戶以總價8.35億元交易，該交易含車位權狀約346.9坪，若以去年八月同樣三樓戶每個車位500萬元計算，66號三樓戶每坪成交價估約270.5萬元，跌出300萬元俱樂部。

對照謄本資料，「陶朱隱園」三樓戶買方為蔡姓自然人，該戶無貸款、以8.35億元全現金大手筆購入。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「陶朱隱園」規劃與建築設計獨一無二，跳脫市場區隔，若每坪成交均價在300萬元上下，對富豪客層有足夠的吸引力；而其三樓兩戶雖然每坪成交單價低於300萬元，但應是樓層、座向與門牌號所導致的價差，並非該案跌價。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房市受央行信用管制措施、限貸等因素衝擊，市場已轉入盤整期；在今年台股不斷向上挺進之下，認為不乏有高資產客戶在股市有獲利之際，趁此機會購入精華市中心、具稀有性且保值力道強之豪宅產品，加上該案話題性十足且規劃相當有特色，認為切中不少高端客的心。

「陶朱隱園」是亞太工商聯與中工（2515）的合建案，其中持有23%股權的中工，在合建分回八戶、40個車位，已在2010年3月公告，至於2019年4月分回四戶、30個車位是多出的造價成本折抵，總計中工共分回12戶、70個車位可對外銷售，當時中工房屋每坪取得成本為357.19萬元、每個車位成本約504.83萬元，先前屬於中工17樓戶已在去年11月中、以總價11.1億元成交。

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